In den letzten Wochen und Monaten war die Sachsenbrücke in Leipzig Treffpunkt für Partys und teilweise auch Schauplatz gewaltsamer Auseinandersetzungen. Mehrmals musste die Polizei einschreiten. Laut Angaben der Ordnungshüter hat sich die Lage dort mittlerweile allerdings beruhigt. Am vergangenen Wochenende hätten sich dort beispielsweise deutlich weniger Menschen versammelt als sonst. Doch wohin hat sich das Geschehen verlagert? Was sind die neuen Open-Air-Hotspots der Stadt?

Keine geballte Verlagerung

Laut der Leipziger Polizei hat es keine einheitliche Verlagerung der bis zu 2000 Feiernden von der Sachsenbrücke an einen anderen Ort gegeben. „Die Leute gehen natürlich weiterhin raus“, sagt Sprecherin Sandra Freitag im Gespräch mit der LVZ. Dies finde aber eher in kleineren Gruppen statt. So geht Freitag davon aus, dass sich einige derjenigen, die sich früher am Ballungsort über dem Elsterflutbecken aufgehalten haben, nun neue Plätze zum Feiern suchen, während andere diverseren Freizeitbeschäftigungen nachgehen.

Laut Polizeiangaben hat sich die Situation an der Sachsenbrücke mittlerweile entspannt Quelle: Wolfgang Sens

Für Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek, der sich regelmäßig für die Belange der Open-Air-Szene einsetzt, liegt die Entspannung auf der Sachsenbrücke daran, dass es aktuell in den Clubs und durch Konzerte wieder legale Möglichkeiten zum Feiern gibt. „Die Situation zu den illegalen Open-Airs ist dagegen gleichbleibend. Jedes Wochenende finden in Leipzig in den Wäldern und Parks nicht angemeldete Open-Air-Veranstaltungen statt und zwar unabhängig des Geschehens an der Sachsenbrücke.“

Open-Airs im Grünen

Wo diese genau vonstatten gehen, darüber besitzt die Polizei genauere Informationen. So berichtet Sprecherin Freitag, dass sich die Menschenmassen vom früheren Treffpunkt in den vergangenen Wochen zum Teil in den angrenzenden Palmengarten verlagert hätten. Im Zusammenhang damit sei aber definitiv festzustellen, dass das Geschehen im Park sukzessive zurückgegangen ist. So seien am Samstagabend gegen 21.30 nur rund 60 Menschen an der Sachsenbrücke gewesen. Auch die ebenfalls angrenzende Nonnenwiese wird gerne für regelmäßige Open-Air-Veranstaltungen mit zweistelliger Teilnehmerzahl genutzt. Ganz allgemein scheinen Grünflächen bei der Szene sehr beliebt zu sein.

Das Rosental bei Tag im Februar 2021 Quelle: Sebastian Willnow

So listet die Leipziger Polizei zum Beispiel die Seenlandschaft um den Cospudener See als einen der Party-Hotspots auf, genau wie den westlichen Auwald im Bereich Leutzsch. Eine ebenfalls gern genutzte Freifläche für Open-Air-Veranstaltungen ist das Rosental am Zoo.

Parties auch in Wohnvierteln

Doch nicht nur im Grünen kommt es regelmäßig zu Feiern an der frischen Luft. Auch unweit von Wohngebieten in Plagwitz gibt es zwei Party-Schwerpunkte, die keine 500 Meter auseinanderliegen. Das ist zum einen der Bürgerbahnhof: Neben dem Freiluft-Café „Heiter bis Wolkig“, einem Bauspielplatz und einem Ballspielfeld kommt es dort regelmäßig zu Feiern mit mehreren hundert Teilnehmenden.

Am „Bermuda-Dreieck“ in Plagwitz treffen sich regelmäßig Feierlustige in der Nacht. Quelle: privat

Ein weiterer Plagwitzer Hotspot ist das sogenannte Bermuda-Dreieck, ein altes Fabrikgebäude auf der Gießerstraße, das sich in den vergangenen Jahrzehnt zu einem Treffpunkt der linksalternativen Szene etabliert hat. Dort wird nicht nur Graffiti gesprayed, es kommt auch regelmäßig zu Feiern mit Musik und 300 bis 500 Teilnehmenden.

Kollektive wollen zeigen, wie es auf legalem Wege geht

Einige der Orte, die der Leipziger Polizei und auch Jürgen Kasek als beliebte Ziele für Open-Air-Veranstaltungen bekannt sind, nutzt ebenfalls die Initaitive Leipziger Veranstaltungskollektive (vak) für verschiedene Modellprojekte, mit denen sie zeigen möchte, wie solche Feierlichkeiten auf legalem Wege vonstatten gehen können. Konkret geht es hierbei unter anderem um den Lindenauer Hafen, den Wilhelm-Kürz-Park beim Völkerschlachtdenkmal und das Küchenholz im Volkspark Kleinzschocher.

Im Rahmen des diesjährigen Kultursommers veranstaltet die vak dort seit dem 10. Juli Open-Air-Veranstaltungen mit DJs aus der lokalen Szene, Musikanlagen und Bars. Dabei setzt sich die Initiative selbst strenge Regeln, um den Ansprüchen der Legalität gerecht zu werden, etwa eine vorherige Schallprognose zum Schutz der Anwohner. Trotz der guten Resonanz – regelmäßig seien um die 500 Gäste anwesend – gibt Pressesprecher Issaias Weikum bei der Diskussion um den rechtlichen Status von Open-Air-Parties in Leipzig zu bedenken: „Es ist ein sehr langer Weg, wir sind noch nicht am Ziel.“

