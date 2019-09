Stau-Chaos in der Leipziger City wegen Sperrung am Georgiring

Bauarbeiten am Hauptbahnhof - Stau-Chaos in der Leipziger City wegen Sperrung am Georgiring Die Sperrung der viel befahrenen Kreuzung am nördlichen Georgiring hat am Montag für chaotische Verhältnisse in der Leipziger City gesorgt. Für gut drei Wochen ist hier kein Durchkommen mehr. Ab Mittwoch kommen noch Straßenbahn-Umleitungen hinzu. LVZ.de zeigt die Ausweichrouten.

Staus auf dem Georgiring in Leipzig: Die Kreuzung am Hauptbahnhof ist seit Montag in nördlicher Richtung gesperrt. Quelle: André Kempner