Eine Blechkarawane zog sich von der Wundtstraße bis zum Martin-Luther-Ring, auch rund um den Adler war alles dicht: Mehrere neue Großbaustellen zum Ferienstart haben Autofahrer am Montagmorgen auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Vor allem auf der B2 aus Richtung Süden, einer der Haupteinfallstraßen in die Messestadt, staute sich zu Wochenbeginn der Verkehr erheblich. Autofahrer benötigten hier stadteinwärts mindestens eine viertel Stunde länger.

Bauarbeiten am Martin-Luther-Ring in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Gleich drei neue Großbaustellen

Grund sind Bauarbeiten am Martin-Luther-Ring zwischen Karl-Tauchnitz-Straße und Roßplatz, die bereits am Samstag begonnen hatten. Die Auswirkungen waren aber erst im Berufsverkehr am Montagmorgen richtig zu spüren. Gesperrt ist seit dem Wochenende auch die Klingerbrücke in Plagwitz. Auf der Käthe-Kollwitz-Straße – einer wichtigen Verbindung zwischen dem Zentrum und dem Leipziger Westen – gibt es daher kein Durchkommen mehr.

An der Kreuzung am Adler, die bereits seit mehreren Monaten eine Baustelle ist, wurden nun weitere Sperrungen vorgenommen. Unter anderem ist die Antonienstraße nun auch stadteinwärts dicht. Der Verkehr staute sich am Morgen auf der Umleitungsstrecke über Gießerstraße, Limburgerstraße und Erich-Zeigner-Alle stadteinwärts ebenfalls über fast einen Kilometer Länge. Hier dauerte es aufgrund von mehreren Ampeln teilweise sogar eine halbe Stunde länger, um in Richtung Innenstadt zu kommen.

Zwischen Karl-Tauchnitz-Straße und Roßplatz ist der Ring gesperrt. Quelle: Andre Kempner

Weiteres Nadelöhr an der Brandenburger Straße

Noch entspannt war die Lage am Montag dagegen an der Brandenburger Straße, wo in dieser Woche ab Mittwoch ein weiteres Nadelöhr mit Vollsperrungen droht. Damit wird auch eine wichtige Verbindung aus dem Norden gekappt. Autofahrer müssen hier ebenfalls Umleitungen in Kauf nehmen.

Den großen Stau-Report – und wie Sie am besten durch den Verkehr kommen – lesen Sie am Mittag auf LVZ.de.

Von nöß/K.D.