Mit Ortskenntnis geht es schneller von A nach B. Das gilt in Baustellen-Zeiten umso mehr. Die LVZ hat Autofahrerinnen und Autofahrer gefragt, wie sie am Montag auf Schleichwegen durch Leipzig kamen. Das sind die fünf wichtigsten Insider-Tipps für die kommenden Tage.

So umfahren Sie die Staus in Leipzig

Stau-Fallen - So umfahren Sie die Staus in Leipzig

Stau-Fallen - So umfahren Sie die Staus in Leipzig