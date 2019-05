Leipzig

Leipzig hat einen neuen Honorarkonsul: Der Immobilien-Unternehmer Steffen Göpel vertritt in Sachsen fortan die Republik Belarus, so der amtliche Name Weißrusslands. Der 53-Jährige wurde am Montag im Neuen Rathaus in sein Amt eingeführt.

„ Steffen Göpel ist ein prominenter Geschäftsmann mit internationalen Verbindungen“, begründete Denis Sidorenko, der Botschafter Weißrusslands in Berlin, die Wahl des Gründers und langjährigen Vorstandsvorsitzenden der GRK-Holding. Göpel, einst Autorennfahrer und dabei auch in der weißrussischen Hauptstadt Minsk aktiv, möchte mit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit die Beziehungen beider Länder fördern und Kontakte zwischen Unternehmen vermitteln. Zu diesem Zweck richtet er in der Wächterstraße 15 ein Büro ein.

Von LVZ