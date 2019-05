Rackwitz/Leipzig

Steffen Schwalbe, parteiloser Bürgermeister von Rackwitz wurde vor gut vier Wochen zum neuen Vorsitzenden der Fluglärmkommission gewählt. Mit der Leipziger Volkszeitung sprach er über seine Ziele und über das, was sich unter seinem Vorsitz ändern könnte.

Herr Schwalbe, im April wurden Sie zum neuen Vorsitzenden der Fluglärmkommission (FLK) für den Airport Leipzig-Halle gewählt. Aus welchen Gründen haben Sie dafür kandidiert?

Der wesentliche Grund liegt darin, dass die Mehrheit der am stärksten vom Fluglärm Betroffenen in Gemeinden im Nahbereich des Flughafens leben. Ich denke an Schkopau, Kabelsketal, Schkeuditz, Radefeld, Hayna, Rackwitz und Podelwitz. Dort, wo die Flugzeuge im Landeanflug verfahren. Natürlich gibt es in diesem Zusammenhang auch betroffene Stadtteile im Norden der Stadt Leipzig, doch außerhalb der Stadt sind im Nahbereich deutlich mehr Menschen betroffen. Das ist mir ganz wichtig und sollte sich meiner Auffassung im Vorsitz widerspiegeln – und dieser Ansicht sind offensichtlich auch die Kommunalvertreter in der Kommission.

Was wird sich unter Ihrem Vorsitz ändern?

Zunächst einmal: die Fluglärmkommission ist ein beratendes Gremium. Es berät das sächsische Verkehrsministerium, wobei unter anderem Aspekte der Flugsicherung beachtet werden müssen. Nicht ohne Grund ist Luftverkehr in Deutschland so sicher, dass sobald es nur den Hauch eines Sicherheitsbedenken gibt, Vorhaben nicht umgesetzt werden können. Mein Dank gilt zunächst einmal auch Manfred Heumos für seine langjährige, hochmotivierte, ehrenamtliche Arbeit. Ich habe in meiner dreijährigen Mitgliedschaft überwiegend sachliche Debatten erlebt. Uns nützt auch weiterhin kein Populismus oder einseitige Ausrichtung. Wir müssen sachlich im Sinne der gesamten Region abwägen. Manchmal verschieben wir dadurch Betroffenheit. Heißt: Auf der einen Seite sind dann weniger Menschen dem Lärm ausgesetzt , auf der anderen entstehen neue Belastungen in anderen Gebieten. Und genau das müssen wir ganz sachgerecht und feinfühlig abwägen. Wir werden auch mit mir Fluglärm nicht gänzlich aus der Region bekommen.

Was sind Ihre Ziele?

Ganz wichtig: Versachlichen der Debatte über die Arbeit der FLK. Was es nach meiner Wahl zu lesen gab, war überwiegend populistisch geprägt. Ich bleibe bei meiner Haltung: Die Richtschnur für unser Handeln in der Kommission muss sein, nicht am lautesten aufzutreten, sondern das Beste für die Menschen in der Region zu wollen. Die Vertreter müssen ohne öffentlichen Druck Entscheidungen treffen können. Dazu gehört auch Verständnis und Transparenz für gewisse Entscheidungen zu erreichen. Und: Das anstehende Planergänzungsverfahren als Chance nutzen, Lärmschutzmaßnahmen verbindlich nachzubessern.

Bemängelt wird immer wieder, das Pressemitteilungen sehr spät und glatt gebügelt veröffentlicht werden. Die der jüngsten Sitzung vor vier Wochen wurde beispielsweise bis heute nicht veröffentlich.

Ich habe überhaupt kein Verständnis, warum sie noch nicht veröffentlicht ist. Die Pressemitteilung wurde unmittelbar nach der Sitzung erstellt – sie ist am Tag fertig. Es gibt keinen Grund, weswegen es nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde.

Was sagt es aus, dass Sie und nicht Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) ins Amt gewählt wurden? Der Leipziger Stadtrat hatte vor der Wahl mehr politisches Leipziger Gewicht in dem Gremium gefordert.

Meine Wahl ist ein mehrheitliches demokratisches Ergebnis. Eine Bewertung meinerseits bestünde nur aus Mutmaßungen.

Hintergrund: Kurz nach der Wahl schlug Steffen Schwalbe Wind aus Leipzig entgegen: Eine Bürgerinitiativen monierte beispielsweise: „Herr Schwalbe ist nicht gerade bekannt dafür, sich bisher durch bahnbrechende Fluglärmschutz-Anträge hervorgetan zu haben. […] Im Gegenteil: An ihn durch Bürger herangetragene Anträge wurden nicht in die FLK eingebracht.“ Reiner Engelmann, umweltpolitischer Sprecher Der Linken in Leipzig: Leipziger Interessen sind offensichtlich dem Flughafen, der DHL, der CDU/SPD-Regierung und den kleinen Umlandgemeinden völlig egal. Gleichzeitig wurde gefordert, dass ein Antrag auf Absetzung der FLK in ihrer jetzigen Form beim Verkehrsministerium gestellt wird.

Wie schätzen Sie die Aussagen und den Vorschlag ein?

Wenn ein Wahlergebnis angezweifelt und dann auch noch die Auflösung der FLK gefordert wird, zeigen Teile des Leipziger Stadtrates eine fragwürdige demokratische Haltung. Auch der Vorwurf, dass der FLK beziehungsweise Umlandgemeinden die Interessen der Stadt egal seien, kann ich nicht bestätigen. Es muss auch einmal ausgesprochen werden, dass zahlreiche Maßnahmen im Sinne Leipzigs getroffen wurden. Beispielhaft steht hierfür die Empfehlung aus der letzten Sitzung, eine angepasste Anflugroute in Richtung Süden über die Autobahn 38 einzurichten, um Überflüge bei Nacht über das Stadtgebiet zu reduzieren. Darüber spricht aber keiner. Ansonsten sind mir keine Anträge bekannt, die nicht in der FLK behandelt wurden. Über Schkeuditz, Schkopau, Kabelsketal, Rackwitz und Podelwitz sind die Flugzeuge im Endanflug. Effektive Maßnahmen zur Lärmreduzierung im Nahbereich sind kaum vorhanden. Das ist der Unterschied zu Leipzig: Dort können wir Betroffenheit durch angepasste Flugverfahren verschieben.

Wird Rackwitz besonders im Augenmerk Ihrer Arbeit in der FLK stehen?

Als berufenes Mitglied habe ich schon immer ausgewogen für die Gemeinde Rackwitz und die Region entschieden. Das werde ich auch weiterhin.

Der ehemalige Schkeuditzer Bürgermeister Manfred Heumos hat den Posten nach 26 Jahren abgegeben. Wollen Sie über einen ähnlichen Zeitraum im Amt bleiben?

Bevor wir über das Ende reden, lassen Sie mich erst einmal anfangen.

Von Mathias Schönknecht