Steigende Kosten: Leipziger Bäckermeisterin blickt mit Sorgen in die Zukunft

Leipzig

Susanne Tippner ist ein Mensch, der gern nach vorn schaut. Zumindest mit Blick auf die Steigerung von Preisen für Waren und Energiekosten fällt der Bäckermeisterin das allerdings momentan schwer. Dass sich die Spirale deutlich nach oben dreht, spürt die 36-Jährige schon jetzt – und weiß, dass die Lage sich zuspitzen wird.

Die größte Sorge macht der Frau, die den seit 1866 bei der Handwerkskammer gelisteten Familienbetrieb führt, die Entwicklung bei den Gas- und Strompreisen. „Für dieses Jahr haben wir noch eine Preisbindung mit den Anbietern, aber wenn es im nächsten einen Anstieg im zweistelligen Prozent-Bereich gibt, ist das eine ganz andere Größenordnung“, sagt sie.

So moderat wie möglich

Bereits seit ein paar Monaten kann Tippner es nicht vermeiden, die gestiegenen Kosten an ihre Kundschaft weiterzugeben. „Ich erhöhe die Preise für meine Ware so moderat wie möglich, aber die Verteuerung einiger Rohstoffe macht das unumgänglich.“ Ein Beispiel: Der Preis für das Kilo Butter ist seit September von 4,99 auf 7,80 Euro gestiegen. Auch Mehl oder geriebener Käse kosten deutlich mehr. In der Konsequenz müssen Kundinnen und Kunden für das Kilo Brot 30 bis 40 Cent mehr aus dem Portemonnaie fischen, für Brötchen mit Körnern etwa 10 bis 15 Cent mehr, für Kaffee 20 Cent.

„Erhöhungen gehen aber nur bis zu einem bestimmten Grat“, sagt Tippner. Bislang zeigt die Klientel Verständnis, schaut aber gelegentlich etwas verdutzt. Und manchmal ist das Kaufverhalten schon etwas gedämpft. Weil das Geschäft in der Neulindenauer Morgensternstraße wegen seiner Lage kaum Laufkundschaft verzeichnet, ist es auf die Stammbesucher angewiesen. Würden die aus finanziellen Gründen Backwaren bei Discountern zu Dumpingpreisen kaufen, wäre die Bäckerei ernsthaft bedroht.

Hohe Hürde Mindestlohn

Eine weitere Hürde für das Traditionshaus dürfte der Mindestlohn von 12 Euro stellen, den Tippner ab Oktober ihrem Personal zahlen muss. „Momentan weiß ich nicht, wie ich das schaffen soll“, sagt die Bäckerin. Und dennoch: Die junge Frau hat keine Lust, schwarz zu malen. „Wir werden sehen, was passiert. Mein Team und ich geben unser Bestes.“

Von Mark Daniel