Steigende Kosten: Leipziger Biohof-Betreiber baut auf Verständnis der Verbraucher

Das Leben ist teurer geworden. Steigende Preise für Energie und Waren führen zu einem deutlichen Anstieg der Inflation in Deutschland. Das bekommen sowohl Betriebe als auch die Kundschaft zu spüren. Der Leipziger Biobauer Richard Hagedorn erzählt, welche Faktoren bei ihm die Kosten erhöhen – und was ihm am meisten Bauchschmerzen bereitet.