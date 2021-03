Steigende Mieten, fehlende Mieter: So entwickelt sich der Immobilienmarkt in Leipzig

Leipzig

Auf Sachsens Immobilienmarkt vollziehen sich atemberaubende Entwicklungen: Die Immobilienpreise explodieren und vielerorts auch die Mieten. Doch der Boom scheint allmählich an seine Grenzen zu stoßen: Die Zahl der zahlungskräftigen Mietinteressenten stagniert während das Angebot an neuen Wohnungen in den großen Städten weiter rasant wächst. Einige Experten prophezeien deshalb stagnierende oder gar fallende Mietpreise. Doch wer eine Eigentumswohnung kaufen will, werde bald noch kräftiger in die Tasche greifen müssen, heißt es.

Von Rekord zu Rekord

Die Zahlen sind beeindruckend: Laut des am Dienstag von der Stadt Leipzig veröffentlichten Grundstücksmarktberichts ist der durchschnittliche Kaufpreis für frisch sanierte Eigentumswohnungen 2020 auf 4 889 Euro pro Quadratmeter angestiegen; für Spitzenobjekte würden sogar Quadratmeterpreise von 6 396 Euro aufgerufen, ist zu lesen. Und für neu errichtete Eigentumswohnungen werden Kaufpreise von durchschnittlich 4877 Euro verlangt – 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Internetportal Immo Scout hat sogar einen Preiszuwachs von 17,5 Prozent für Neubauwohnungen in Leipzig Alt-West ausgemacht.

In Dresden ist es ähnlich. Laut dem jüngsten städtischen Marktbericht sind die Quadratmeterpreise für neu errichtete Eigentumswohnungen dort von 3570 Euro auf 4115 Euro angestiegen, was einer Steigerung von 15 Prozent entspricht. Damit sind Eigentumswohnungen in Elbflorenz in den vergangenen zehn Jahren um rund 75 Prozent teurer geworden.

Null- und Strafzinsen treiben die Preise

Trotz dieser Entwicklung prophezeien fast alle Experten weitere Kaufpreis-Anstiege. „Wer mit drei Prozent Inflation und zwei Prozent Strafzinsen kalkulieren muss, der kauft jetzt Immobilien, um diesen Vermögensverlusten zu entgehen“, beschreibt ein Marktakteur die Situation von Anlegern, die genügend Geld auf der hohen Kante haben. Dafür könnten sie auch noch „fast zinslose Kredite“ nutzen. Die Folge: Die Nachfrage nach Wohnimmobilien bleibt auf hohem Niveau, trotz weiter steigender Preise.

Immer mehr Mieter in der Kostenfalle

Die steigenden Kaufpreise führen zu steigenden Mieten. In einer aktuellen Statistik, die das Bundesbauministerium Anfang März auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke öffentlich gemacht hat, steht in Sachsen die Stadt Dresden mit einer durchschnittlichen Netto-Kaltmiete von 7,70 Euro je Quadratmeter an der Spitze. In Leipzig kostet eine durchschnittliche Miete 7,17 Euro, in Chemnitz 5,25 Euro. Im ländlichen Raum führt der Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die Tabelle mit 5,99 Euro an, gefolgt vom Landkreis Leipzig (5,78 Euro) und Nordsachsen (5,77 Euro).

Fast alle sächsischen Regionen haben in den vergangenen Jahren enorme Preisanstiege erlebt. So haben die Mieten in Leipzig von 2011 bis 2020 um 42,6 Prozent angezogen, in Dresden um 30 Prozent. Im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist ein Preissprung von 17,1 Prozent zu verzeichnen, in Nordsachsen von 15,6 Prozent und im Leipziger Land von 15,5 Prozent.

Zeitbombe Nebenkosten

Fast noch schlimmer trifft viele Mieter die Nebenkostenentwicklung in Deutschland. Die Stromkosten sind in Deutschland laut dem Portal stromreport.de seit der Jahrtausendwende für Privathaushalte von durchschnittlich 13,94 auf 31,47 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Das entspricht einer Steigerung von 125 Prozent beziehungsweise 6 Prozent pro Jahr. „Die Nebenkosten sind massiv gestiegen“, sagte auch die Chefin des Mietervereins Leipzig Anke Matejka am Freitag auf LVZ-Anfrage. „Sie liegen inzwischen bei 2,50 bis 3 Euro je Quadratmeter.“ Bei milden Wintern schlag dies bei den Heizkosten nicht so stark zu Buche, aber bei harten Wintern wie in diesem Jahr schon.

Zusätzlich trifft ab diesem Jahr die neue CO2-Steuer viele Haushalte hart. Für die Betriebskosten einer durchschnittlichen Wohnung mit Gas-Heizung oder BHKW-Anschluss erwartet der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften zusätzliche Kosten von 30 bis 42 Euro im Jahr. Sie würden bis zum Jahr 2030 auf 121 beziehungsweise 169 Euro klettern, heißt es.

Wegen der Corona-Pandemie und der steigenden Mieten geht der Zuzug in Sachsens große Städte bereits deutlich zurück. In Leipzig traten im zweiten Quartal 2020 erstmal seit der Jahrtausendwende wieder „Wanderungsverluste“ auf – es zogen also mehr Leipziger aus der Stadt als in die Stadt. Gleichzeitig kommen aber jedes Jahr tausende neugebaute Wohnungen auf den Markt – Experten schätzen, dass sich derzeit allein in Leipzig rund 15 000 Wohnungen im Bau und in Planung befinden.

Dieser Überhang bei teuren Neubauwohnungen habe inzwischen in Leipzig dazu geführt, dass für Mietpreise über 12 Euro je Quadratmeter/kalt kaum noch Mieter zu finden seien, heißt es. „Auch 11 oder 12 Euro werden häufig noch für einen Erstbezug bezahlt“, berichtet ein Branchen-Kenner. „Beim Zweitbezug sind häufig nur noch 10 oder 8 Euro zu erzielen.“ Das Forschungsinstitut Empirica hat Leipzig im November erstmals bei den deutschen Städten eingereiht, denen eine Immobilienblase drohen könnte. „Ich glaube in Leipzig ist der Zenit bei den Wohnungsmieten überschritten“, meint Rainer Hummelsheim, Vorstandsmitglied des Immobilienverbandes Deutschland Mitte-Ost. Und Anke Matejka meint: „Wohnungen für 12 bis 13 Euro Kaltmite sind für den Durchschnittsleipziger nicht bezahlbar“.

Entstehen neue „Armenviertel“?

Sachsens große Kommunen versuchen, den sich zusammenbrauenden sozialen Zündstoff zu entschärfen. Leipzig setzt dabei immer stärker auf Erhaltungssatzungen. Um „überzogene Modernisierungen“ zu verhindern, sollen Milieuschutzsatzungen festlegen, dass nur noch einfachste Bau-Standards zulässig sein. Die Folge: Investoren machen einen großen Bogen um Immobilien, für die es solche Satzungen gibt. Und wer bereits investiert ist, repariert nur noch das Nötigste. Immer häufiger werden Parallelen zur DDR-Zeit gezogen, wo stattlich reglementierte Niedrig-Mieten zum Verfall ganzer Städte führten. Stadtviertel mit Erhaltungssatzungen könnten Leipzig neue „Armenviertel“ werden, heißt es.

Auch der Bau von Sozialwohnungen kommt nur schwer in Gang und birgt Tücken. Denn die Startmiete von 6,50 Euro kalt ist in Sachsen für viele Bedürftige zu hoch.

Immobilien-Monopoly geht weiter

Trotzdem deutet alles darauf hin, dass das Immobilien-Monopoly weiter geht. Denn Sachsen ist immer noch ein Eldorado für Anleger, die viel Geld unterbringen wollen. Trotz der deutlich gestiegenen Preise sind Städten wie Dresden und Leipzig im deutschlandweiten Vergleich noch immer günstig: In München ein Quadratmeter Wohnung inzwischen im Durchschnitt 8613 Euro, in Hamburg 5569 Euro. Deshalb würden auch die jetzt in Sachsens großen Städten neu entstehenden Häuser und Wohnungen ihre Käufer finden, heißt es.

Von Andreas Tappert