Leipzig

Zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution gegen die DDR-Diktatur soll Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Festrede beim Lichtfest in Leipzig halten. Das gab die Stadt Leipzig am Donnerstag bekannt. Leipzig gilt als wichtiger Ausgangspunkt für die Proteste gegen das SED-Regime 1989.

Mehr als 70.000 Menschen waren am 9. Oktober 1989 über den Innenstadtring in Leipzig gezogen. Damit wurde der Weg zum Fall der Berliner Mauer und zur Einheit Deutschlands bereitet. An die Ereignisse des 9. Oktober 1989 wird in Leipzig mit dem Lichtfest erinnert.

Von lvz