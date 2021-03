Leipzig

In Anger-Crottendorf sorgen Pläne für den Bau einer neuen Grundschule für Aufregung. Denn das Projekt könnte die Parkplatznot im Stadtteil deutlich verschärfen: Zwei Garagenhöfe mit insgesamt 179 Unterstellmöglichkeiten sollen weichen und die Fahrzeuge dann zusätzlich in den ohnehin schon zugeparkten Straßen unterkommen. Auch neue Wohnanlagen sind im Bau, wodurch bald noch mehr Autos auf Stellplatz-Jagd gehen. Der Stadtteil brauche dringend ein Parkkonzept, bevor neue Projekte genehmigt werden, wird in Anger-Crottendorf immer lauter gefordert.

Grundschule soll 448 Kinder aufnehmen

Die Garagen-Besitzer bekamen von der Stadt bereits signalisiert, dass sie zum 31. Dezember 2023 ihre Höfe räumen müssen. Denn diese stehen auf städtischem Grund und sollen binnen dreier Monate gekündigt werden. Das Areal wird für eine neue vierzügige Grundschule mit 448 Schülern benötigt. 13 000 bis 15 000 Quadmeter Fläche werden für dieses Projekt veranschlagt; eine Zweifach-Sporthalle und ein 4480 Quadratmeter großer Schulhof inklusive. Ebenso ein Schulgarten und ein Sportbereich im Freien. Entstehen soll der neue Komplex direkt neben der alten Feuerwache Ost, die dem Kulturverein Ostwache e.V. für ein Nachbarschaftszentrum überlassen werden soll.

Die neue Klagemauer am Garagenhof Lieselotte-Hermann-/Krönerstraße Quelle: privat

In Anger-Crottendorf ärgert viele, dass das Thema Verkehr im Rathaus kaum eine Rolle zu spielen scheint. „Unsere Parksituation ist schon jetzt derart angespannt, dass 2020 in der Georg-Fuchs-Straße Ad hoc-Parkplätze geschaffen werden mussten, um laut Stadtverwaltung ,die Sicherheit der Fußgänger zu gewährleisten’“, schildert Anwohner Uwe Brabnik. „Und nun wird das Viertel in Größenordnung umgestaltet, ohne auf Themen wie Verkehr, Parkraumkonzept oder einen Plan zur Parkraumbewirtschaftung einzugehen.“

Allein durch die Umgestaltung des Stadtplatzes „Crotti“ würden 80 bis 100 bestehende Parkplätze entfallen, heißt es. Durch die Sanierung der Karl-Krause-Fabrik entstünde ein zusätzlicher Parkplatzbedarf von 60 bis 80 Autos, weil die dort vorgesehene Tiefgarage zu klein sei. Und mit dem Wegfall der beiden Garagenhöfe würden weitere 179 Parkplätze vernichtet. Auch die erwogene Einrichtung eines „Superblocks“ mit Einbahnstraßen und nur noch einseitigem Parken dürfte Stellplätze dezimieren. „Insgesamt wird die Parkplatzkapazität um bis zu 350 Stellplätze im eng besiedelten Wohngebiet dezimiert, obwohl künftig eigentlich deutlich mehr benötigt werden“, so Brabnik.

Bürgerverein kritisiert „schlafende Alteingesessene“

Zwischen die Fronten geraten ist offenbar der Bürgerverein Anger-Crottendorf. Denn er hat sich gegen die vielen Autos positioniert und empfiehlt Bewohnern, auf Fahrräder umzusteigen. Die Vorsitzende Ulrike Gebhardt ist von den Grünen vorgeschlagen worden und ein Beisitzer des Bürgervereins, Rechtsanwalt Jürgen Kasek, ist ehemaliger Landessprecher der sächsischen Grünen. „Der Bürgerverein vertritt nicht Anger-Crottendorf, sondern nur die Meinung seiner Mitglieder“, meint Anwohner Dieter Lohs. „Das ist eine grüne Minderheit.“ Die Mehrheit denke in Anger-Crottendorf ganz anders.

Für Verärgerung sorgt deshalb der Ausgang einer Bürgerveranstaltung, die die Stadtverwaltung Anfang März zu dem Schulbauprojekt online durchgeführt hat. Das Interesse daran war riesig, doch es wurden nur hundert Teilnehmer zugelassen. „Die wollen gar nicht wissen, wie die Leute hier über diese Entwicklung denken“, glaubt seitdem nicht nur Anwohner Lutz Hartung. Die Stadt nutze die Pandemie als Vorwand, um ihre Pläne „für eine grün-rote Umgestaltung von Anger-Crottendorf“ an den Anwohnern vorbei im Eiltempo durchzubringen und die Verkehrssituation „geplant“ zu verschlimmern. „Wir würden gern Unterschriften dagegen sammeln, aber das ist in Corona-Zeiten kaum möglich“, so Hartung.

Hybridveranstaltung für Mai avisiert

Ralf Elsässer vom Quartiersmanagement Leipziger Osten, der das Online-Forum moderierte, sagt, die Veranstalter hätten nicht mit einem so großen Interesse gerechnet. „Aber wir sind an den Meinungen der Leute interessiert, deshalb haben wir im Vorfeld auch mit Plakaten für die Veranstaltung geworben.“ Wegen des großen Interesses sei geplant, die Diskussion weiter zu führen. „Voraussichtlich im Mai wird eine Hybridveranstaltung stattfinden, zu der Bewohner kommen und auch online teilnehmen können.“ An den Planungen der Stadt werde sich aber „grundsätzlich nichts ändern“: Der öffentliche Raum sei knapp und wertvoll und könne auch in Anger-Crottendorf nur begrenzt für parkende Autos zur Verfügung gestellt werden. Elsässer: „Da wird in Zukunft ein Umdenken einsetzen müssen.“

Im Bürgerverein heißt es, eine „nicht zu übersehende Anzahl an Fahrzeugführenden“ würde mit ihren parkenden Autos schwächere Verkehrsteilnehmer „behindern und gefährden“. Und es sei ein „Missverhältnis“, dass zwei Drittel des öffentlichen Raumes dem motorisierten Verkehr zur Verfügung stünden. Deshalb sei der Verein „kontinuierlich und verstärkt seit November 2019 in Gesprächen mit der Stadtverwaltung“. Denn das Stellplätze in Zukunft kostenpflichtig würden, sei „unumgänglich“.

Es stimme auch nicht, dass es in Anger-Crottendorf nur eine „grüne Minderheit“ gebe. Bei den vergangenen Wahlen hätten die Grünen im Stadtteil jeweils mit Abstand den größten Stimmenanteil erhalten – 2019 bei den Stadtratswahlen 27,1 Prozent und bei den Landtagswahlen 23,3 Prozent. „Generell bemerkt der Bürgerverein unter den ,Alteingesessenen’ ein gewisses Desinteresse an der Entwicklung des Viertels“, mailte Vereinsvorsitzende Gebhardt an die LVZ. „Dass der Grundschulneubau nun auch die bisher schlafenden Teile der Anwohnerschaft aufgeweckt hat, begrüßt der Bürgerverein ausdrücklich.“

Die Stadt habe die Alternativen zum jetzt favorisierten Plan viel zu intransparent geprüft, wird bemängelt. Die Flächen im Stadtteil könnten viel effizienter genutzt werden. Quelle: privat

In Anger-Crottendorf argwöhnen jetzt nicht wenige, dass an ihrem Stadtteil beispielhaft ein „gesellschaftlicher Umbau“ Leipzigs durchexerziert werden soll – weg vom Auto, hin zum Fahrrad, selbst wenn dadurch der Arbeitsplatz verloren gehe. Als Beleg dafür gilt auch ein Schreiben von Leipzigs neuen Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne). Darin teilt er mit, der Stadtverwaltung sei „die schlechte Verkehrs- und Parksituation“ bereits „seit Längerem“ bekannt, ebenso dass sich diese „ggf. durch Entfall der Garagen verstärkt“. Aber „die Schaffung und das Vorhalten von Parkplatzkapazitäten im öffentlichen Straßenraum“ sei „keine Pflichtaufgabe der Stadt“. Dienberg: „Der Gesetzgeber geht davon aus, dass Fahrzeughalter selbst für die Unterbringung ihrer Fahrzeuge zuständig sind.“

Rathaus setzt auf Alternativen zum Auto

Auf LVZ-Anfrage hieß es im Rathaus, der Stadtrat werde Ende des Jahres über einen Planungsbeschluss für die Schule abstimmen und der Baubeschluss 2023 gefasst. Weil die Ausweitung von Parkflächen durch die Stadt nicht möglich sei, wolle die Stadt die Bedingungen zur Nutzung von Alternativen zum privaten Auto – also den öffentlichen Nahverkehr, den Rad- und Fußverkehrs sowie das Carsharing – so günstig gestalten, „dass der Besitz eines eigenen Kfz vielfach nicht zwingend sein sollte“. Die LVB würden eine Bushaltestelle im Bereich der ehemaligen Ostwache planen.

„Die Allermeisten hier wissen aus Wut und Empörung nicht, was sie tun sollen“, kommentiert dies Anwohner Hartung. „Wir sind froh, dass es bei uns keinen Hass gibt.“ Er und andere Kritiker erwägen jetzt eine Bürgerinitiative ins Leben zu rufen. Ihre Kernforderung: Die Stadt soll zunächst ein Park- und Verkehrskonzept erarbeiten, das von Bewohnern mitgetragen wird, und erst danach über neue Großprojekte im Stadtteil entscheiden.

Angezweifelt wird auch, dass die neue Grundschule wirklich so groß ausfallen muss. Ein unabhängiges Expertenteam müsse prüfen, ob sich das Gebäude der alte Feuerwache Ost integrieren lässt. „Dann ließe sich das Projekt vielleicht auf Maße reduzieren, die für unseren Stadtteil verträglich sind“, meint Hartung.

Die Stadt hält das Gebäude für ungeeignet. Und eine Umnutzung als Teil der neuen Schule für zu teuer.

Von Andreas Tappert