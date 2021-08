Sie ist 108 Jahre alt und möchte ihr Leben beenden: Frau K. möchte die Hilfe eines Sterbebegleiters in Anspruch nehmen. Das ist straffrei möglich – und trotzdem stehen ihrer Selbstbestimmung Hindernisse im Weg.

Begleitete Sterbehilfe in Deutschland ist seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Deutschland straffrei möglich. Die Debatten um konkrete Neuregelungen zur Suizidassistenz dauern aber an. Quelle: Juergen Blume