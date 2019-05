Leipzig

Das Thema der Ausstellung ist sperrig, ihr Titel ist es auch: „Finanzpolitisch steuern für Land und Generationen“. Um was bitte geht es? Um Steuern. Mit einer Wanderausstellung möchte das sächsische Finanzministerium die Steuerzahler darüber informieren, wie und für was ihre Abgaben eingesetzt werden.

HTWK Leipzig ist einer von fünf Ausstellungsorten

„Wir müssen stärker für ein Verständnis von Finanzpolitik sorgen“, sagte Sachsens Finanzminister Matthias Haß (CDU) am Freitag zur Eröffnung der Ausstellung in der Bibliothek der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK), der ersten von fünf Ausstellungsstationen im Freistaat. Auf den ersten Blick fällt das Ergebnis recht karg aus: Drei Aufsteller stehen neben dem Empfangstresen der Bibliothek, überschrieben im nichtssagenden Marketing-Sprech: „ Steuern in Richtung Zukunft“.

Drei Aufsteller, drei Touchdisplays

Mit Informationen gefüllt werden die Worthülsen auf den drei Touchdisplays, die neben den Plakaten stehen. Die Farben Grün, Lila und Blau stehen jeweils für ein Thema: Was für Steuern gibt es? Wie werden die Steuern von der Politik eingesetzt? Wo kommt das Geld in den Kommunen an? Die Umsetzung ist grafisch und inhaltlich gelungen: Mit schlichten Animationen werden zum Beispiel die verschiedenen Steuerarten und die Aufteilung des Haushalts erläutert. Quizfragen lockern den Erklär-Modus auf. Die rund 70 Folien sind dabei nicht überfrachtet – durch die kleinen Häppchen lässt sich das abstrakte Thema gut verdauen.

Bis zum 27. Mai ist die Ausstellung in der HTWK-Bibliothek zu sehen. Wer noch etwas Geduld hat, soll sich die Folien in rund einem Monat auf der Internetseite des Finanzministeriums ansehen können.

Die Ausstellung in der Hochschulbibliothek der HTWK, Gustav-Freytag-Straße 40, ist montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr und sonnabends von 9 bis 16 Uhr zu sehen.

Von Maximilian König