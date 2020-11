Leipzig

Ein junger Mann wird nach einem Streit in einer Straßenbahn auf offener Straße niedergestochen, doch der Verdächtige kommt wieder auf freien Fuß: Nach dem Vorfall am Sonnabend kurz vor Mitternacht im Leipziger Stadtteil Paunsdorf gibt es noch immer mehr Fragen als Antworten. Zum möglichen Auslöser für die Auseinandersetzung halten sich die Behörden bislang bedeckt.

Es war in jener Nacht gegen 23.20 Uhr, als die Lage an der Paunsdorfer Kreuzdornstraße eskalierte. Bereits in der Bahn war es nach Angaben der Behörden zu Streitereien zwischen drei gebürtigen Leipzigern – ein 21-Jähriger, sein 50 Jahre alter Vater sowie eine Frau (20) – und einer Gruppe junger Männer – drei Libanesen (17, 21, 24) und zwei Syrer (15, 16) gekommen. Nachdem alle an der Haltestelle Am Vorwerk ausgestiegen waren, floss Blut. Mit einer Stichverletzung kam der 21-jährige Mann in ein Krankenhaus, ebenso wie sein knapp 30 Jahre älterer Vater, der leicht verletzt wurde. Bei den Tatverdächtigen gab es nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen Verletzten.

Anzeige

Mutmaßlicher Täter freigelassen

Nach ersten Ermittlungen schien die Täterschaft klar zu sein: Ein 24-jähriger Libanese wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Die Behörden ermitteln gegen ihn wegen versuchten Totschlags. Umso überraschender, dass der mutmaßliche Messerstecher kurz darauf wieder auf freien Fuß kam. „Er ist in dem Verfahren noch immer Beschuldigter, aber der dringende Tatverdacht, dass er derjenige gewesen ist, der dem anderen die Stichverletzung beigebracht hat, ließ sich im Rahmen der Ermittlungen nicht weiter untersetzen“, begründete Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz diese Entscheidung am Montag gegenüber der LVZ. „Allein wegen des Wegfalls des dringenden Tatverdachts wurde entschieden, dass er aus dem Gewahrsam entlassen wird.“

Das Vorliegen eines dringenden Tatverdachts ist laut Gesetz Voraussetzung für den Erlass eines Haftbefehls. Demnach muss eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehen, dass der Beschuldigte Täter oder Teilnehmer einer Straftat ist. Dies habe sich im konkreten Fall jedoch nicht weiter bestätigt, so Schulz. Antrag auf Untersuchungshaft wurde daher gar nicht erst gestellt. Geprüft wurde auch, ob der ursprüngliche Tatverdacht des versuchten Totschlags heruntergestuft und fortan lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird. Am Ende blieb es aber beim versuchten Tötungsdelikt.

Rätsel um Auslöser des Streits

Nähere Details zum Verfahren teilten die Behörden bislang nicht mit. Auch nicht zum möglichen Hintergrund der Auseinandersetzung. So hatte die Polizei zunächst mitgeteilt, dass die Bekleidung der jungen Frau der Auslöser dafür gewesen sei. Ob das tatsächlich so war und wenn, aus welchem konkreten Grund, könne man nicht sagen, so der Oberstaatsanwalt, dies sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

In der jüngeren Vergangenheit war es im Stadtteil Paunsdorf mehrfach zu Auseinandersetzungen gekommen, bei denen Opfer teilweise lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten. So stach im April 2019 an einem Konsum ein 27-Jähriger auf einen Kontrahenten (36) ein. Im Mai 2016 erlitt ein Beteiligter einer Messerstecherei lebensbedrohliche Verletzungen. Erst Anfang dieses Jahres beschäftigte sich das Amtsgericht mit einem schweren Zwischenfall am Grünen Bogen, bei dem Syrer und Kurden aneinandergeraten waren.

Von F. D.