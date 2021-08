Stiftungs-Vorsitzender Kölsch: „Das Einheitsdenkmal für Leipzig ist gewollt“

Leipzig

Noch in diesem Jahr soll es einen neuen Anlauf für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig geben. Es gehört zu zahlreichen Projekten, das die Stiftung Friedliche Revolution verantwortet. Wofür die Stiftung steht, wie der Stand zum Großvorhaben Matthäikirchhof ist und welche weiteren Vorhaben anstehenden, darüber sprachen wir mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Michael Kölsch.

Wofür steht die Stiftung Friedliche Revolution?

Die Stiftung wurde 2009 durch Menschen aus Ost und West, unter anderem durch Christian Führer, dem ehemaligen Pfarrer der Nikolaikirche, gegründet. Seitdem setzt sie sich mit Fragen zu Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden auseinander – stets vor dem Hintergrund dieser einzigartigen Friedlichen Revolution 1989. Sie ist nicht in erster Linie museal ausgerichtet, sondern wendet sich über unterschiedlichste Projekte mit der Botschaft an die Menschen: Bleibt wachsam, legt die Finger in Wunden unserer Zeit und redet über Missstände, statt sie hinzunehmen.

Es gibt daneben eine Initiative namens „Tag der Friedlichen Revolution-Leipzig 9. Oktober 1989, deren Sprecher Sie sind und ein Kuratorium „Friedliche Revolution 1989“. Für Außenstehende ist das verwirrend – wer macht was?

Die Initiative entstand 2010 mit Protagonisten aus Gesellschaft, Kirche und Kultur, um sich um die Gestaltung der Feierlichkeiten zum 9. Oktober zu kümmern. Weil die Stadt mit einbezogen werden sollte, es jedoch Gegenwind innerhalb der Initiative gab, gründete sich später das Kuratorium. Das verantwortet die Schwerpunktsetzung und inhaltliche Ausrichtung der Feierlichkeiten zum genannten Datum. Die Initiative ist mittlerweile eher ein Think Tank rund um alle Themen zur Revolution, zum Beispiel das geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal oder Aktionen der Solidarität mit den Menschen die in Belarus für demokratische Reformen kämpfen.

Als Westdeutscher waren Sie kein Protagonist im Herbst ’89, sind aber Vorstand der Stiftung. Gab es da nie Kritik?

Die neue Situation in der früheren DDR war der Anlass für mich, 1990 nach Leipzig zu ziehen. Mir war und ist der Geist dieser Revolution und dessen Bewahrung sehr wichtig. Bei meiner Arbeit spielt meine eigene Herkunft keine Rolle, ich gehe mit ihr in Gesprächen offen um. Konflikte gab es nie.

Inwiefern bringt sich die Stiftung bei der Entwicklung des Matthäikirchhofs ein?

Die Stiftung Friedliche Revolution gehört zusammen mit dem Bürgerarchiv, Bundesarchiv, Museum Runde Ecke, Schulmuseum und Stadt Leipzig zum Initiativkreis, der die Neugestaltung des Areals mit konzipiert.

Ein sehr langwieriges Projekt. Geht es voran?

Corona hat uns ein Stück weit ausgebremst, aber insgesamt kommt das Projekt gut voran.

Es gibt Kritik an der Arbeit des Bürgerkomitees, unter anderem an der Qualität der Ausstellungen und der Führung des Vereins. Wie schädlich ist das für das Revolutions-Erbe?

Prinzipiell finde ich, dass Kontroversen durchaus produktiv sein können, das Thema 1989 ist ja auch kein Wohlfühlprogramm. Die Auseinandersetzung aber, in deren Zentrum das Bürgerkomitee steht, dient dem Erbe der Friedlichen Revolution wohl eher nicht.

Nun gibt es einen neuen Anlauf für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal. Eineinhalb Jahre lang war dazu nichts zu hören.

Die zeitliche Lücke erklärt sich damit, dass wir das Thema aus den OBM- und Landtags-Wahlkämpfen heraushalten mussten. In dieser Zeit haben wir viele Gespräche mit Entscheidungsträgern in Leipzig, Dresden und Berlin geführt. Mit Erfolg: Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat im Januar signalisiert: Es gibt Geld für das Denkmal, es ist politisch gewollt.

Die Leipziger Bevölkerung scheint allerdings gespalten zu sein.

Ich habe die größtenteils ablehnenden Leserbriefe in der LVZ gelesen. Dennoch denke ich, dass das nicht repräsentativ ist. In einer breit angelegten Umfrage war die Mehrheit klar dafür. Uns ist wichtig, dass die Menschen an dem Entwicklungsprozess partizipieren können, durch Einwände und Anregungen, mit denen sich ein Gremium auseinandersetzen wird. Schließlich soll es ja auch ein Denkmal für den Mut der Leipzigerinnen und Leipziger sein.

Die Stiftung hat für das Projekt in der Vergangenheit 100 000 Euro bekommen. Was ist mit dem Geld passiert?

Das hat die Stiftung sehr gewissenhaft und sparsam eingesetzt, unter anderem für eine repräsentative Umfrage und die Arbeit einer namhaften Agentur. Der Vorstand der Stiftung arbeitet grundsätzlich ehrenamtlich.

Für Oktober ist die Revolutionale geplant. Was passiert da?

Die Revolutionale ist eine zweijährig stattfindende internationale Demokratiekonferenz mit Gästen aus ganz Europa. Vom 6. bis 10. Oktober tauschen sich diese zu unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Themen wie etwa der in zahlreichen Ländern eingeschränkten Pressefreiheit aus. Flankiert wird der sogenannte Internationale Runde Tisch unter dem Dach der Revolutionale von einem Kunst- und Kulturprogramm.

Gerade hatte der unter Ihrer Federführung entstandene Dokumentarfilm „Courage“ über den Volksaufstand in Belarus Leipzig-Premiere. Werden solche Solidaritäts-Projekte und -Appelle in dem Land wahrgenommen?

Definitiv! Wir wissen, dass solche Projekte bei den Menschen, die dort unter großer Gefahr für Demokratie kämpfen, dankbar registriert und als Ermutigung empfunden werden. Gerade Signale aus der Revolutionsstadt Leipzig haben für die Menschen in Belarus eine besondere Bedeutung.

Der berühmte Ruf „Wir sind das Volk“ auf den Montagsdemos – wie sehr ist er durch Populisten und Rechtsradikale beschädigt worden?

Der Missbrauch dieser Parole ist unverschämt. Die mutigen Menschen, die das ’89 gerufen haben, wollten Freiheit, Toleranz und Offenheit. Und damit das Gegenteil von denen, die jetzt „Wir sind das Volk“ skandieren. Aber für eine nachhaltige Beschädigung der Parole durch diese Leute reicht es nicht, dafür war 1989 einfach zu bedeutend.

Von Mark Daniel