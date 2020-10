Leipzig

Der Herbst ist für die Stiftung „ Leipzig hilft Kindern“ die schönste Jahreszeit, entscheidet sich doch in diesen Wochen wie viel Geld im kommenden Jahr für die Förderung karitativer Projekte und Vereine zur Verfügung steht.

Es sind die großen Charity-Events Leipziger Opernball und Gewandhaus-Benefizkonzert am Vorabend des 1. Advent, von denen die Stiftung einen Großteil ihrer Spendengelder generiert. Allein durch den Leipziger Opernball kamen bisher mehr als 400.000 Euro zusammen, die an Vereine und Kinderschutzprojekte weitergegeben werden konnten. Doch der Opernball fällt – wie so viele andere Veranstaltungen – in diesem Jahr coronabedingt aus. Und man kann leicht im Kopf überschlagen, welche Auswirkungen dies für die Stiftungsarbeit hat.

2020 konnten 17 Förderanträge bewilligt werden

„Der Wegfall des Opernballs bedeutet in etwa eine Halbierung des Spendeneingangs.“, erklärt denn auch Stiftungsvorstand Dr. Claudia Nerius unumwunden – Geld das möglicherweise im kommenden Jahr fehlt. „Wie viele Projekte und in welcher Höhe wir 2021 finanziell unterstützen können, das hängt maßgeblich von den nächsten Wochen und vom geplanten Gewandhaus-Benefizkonzert ab.“ Ob und in welchem Rahmen dieses stattfinden kann, ist auch von der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen abhängig – und diese steigen in Sachsen und der Messestadt derzeit wieder.

Im aktuellen Jahr fallen die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Stiftungsarbeit noch nicht so ins Gewicht. Von insgesamt 21 Förderanträgen konnten 17 bewilligt werden, zwei wurden zurückgestellt beziehungsweise auf das nächste Jahr geschoben und zwei passten nicht zum Wirkungskreis der Stiftung.

2020 konnte die Stiftung dem Tabaluga Kinderheim 10.000 Euro übergeben. Von dem Geld soll den Kindern, die in der Einrichtung leben, unter anderem eine Hundetherapie ermöglicht werden. Die Kinder und Leiterin Julia Weise (rechts) bedankten sich dafür mit einem selbst gemalten Bild bei Stiftungsvorstand Claudia Nerius Quelle: Tabaluga Kinderheim

Claudia Nerius sieht eine große Verunsicherung auf Seiten der Vereine: „Ihnen wurde auch durch den Wegfall kleiner Veranstaltungen wie Kita-Sommerfeste, Tage der offenen Tür oder Stadtteilfeste in der Nachbarschaft die Möglichkeit genommen, in der Öffentlichkeit präsent zu sein und für die eigene Arbeit die Werbetrommel zu rühren.“

Erschwerend für viele kleine Projekte kommt hinzu: „Auch Unternehmen sind durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen. Gelder, die vorher für mögliche Spenden zur Verfügung standen, werden jetzt vielleicht zum Erhalt der eigenen Firma benötigt.“

Insgesamt über 1,25 Millionen Euro sind seit der Gründung der „ Stiftung Leipzig hilft Kindern“ im Jahr 2009 an zahlreiche Leipziger Hilfsprojekte und Vereine geflossen.

Seit der Übergabe 2017 ist der Baby-Notarztwagen Felix in Leipzig bereits über 600 Mal ausgerückt. Quelle: Andre Kempner

Eines dieser Projekte ist „Felix“. Seit 2017 sorgt der Baby-Notarztwagen der Björn-Steiger-Stiftung in Leipzig für den sicheren Transport von Früh- und Neugeborenen. Bereits über 622-mal hat die „mobile Intensivstation“, die mit einem Inkubator und einem speziellen Dämpfungssystem, ausgestattet ist, zu zeitig gestartete und schwerkranke Säuglinge sicher in eine Spezialklinik transportiert. Die Anschaffung des 200.000 Euro teuren High-Tech-Fahrzeuges war auch dank einer 25.000 Euro Finanzspritze der Stiftung möglich.

Leipzig hilft Kindern • Die Stiftung Leipzig hilft Kindern ist eine gemeinsame Initiative von Gewandhaus, VNG, Sparkasse Leipzig, Porsche Leipzig und der Leipziger Volkszeitung. • Seit ihrer Gründung konnte die Stiftung mehr als 200 Vereine und Projekte finanziell unterstützen – unter anderem das Tabaluga Kinderheim in Leipzig, den Förderverein des Zentrums für Drogenhilfe e.V., die Stiftung Kinderklinik Leipzig, den Verein Wolfsträne e.V. und das Theatrium in Leipzig Grünau. • Wer die Arbeit der Stiftung unterstützen möchte, kann auf das folgende Konto spenden: Sparkasse Leipzig; IBAN: DE16860555921100902003; BIC: WELADE8LXXX; Verwendungszweck: Spende für die Stiftung „ Leipzig hilft Kindern“. • Vereine und Institutionen können sich aktiv bei der Stiftung um Förderung für Kinderhilfsprojekte bewerben – alle Informationen und den Förderantrag zum Download finden sie online unter: www.leipzig-hilft-kindern.de

Doch es sind bei Weitem nicht immer die ganz großen Projekte, für die Vereine und karitative Organisationen einen Förderantrag bei der Stiftung stellen. Mal geht es um die Anschaffung einer Therapiedecke für traumatisierte Jugendliche, mal um Nähzubehör – oder einfach nur um eine ordentliche Mahlzeit. Wie beim Bemmchen e.V. Dieser sorgt an der 20. Oberschule in Leipzig Schönefeld dafür, dass kein Schüler ohne ordentliches Frühstück in den Tag starten muss und gehörte 2018 zu den Begünstigten der großen Opernball-Tombola. 2020 hat er für die Fortführung der Frühstücks-Aktion von der Stiftung eine Förderung von über 4.500 Euro erhalten.

Der Bemmchen e.V. stellt den Schülern der 20. Oberschule Leipzig kostenlos ein gesundes Frühstück zur Verfügung. Quelle: Andre Kempner

Bemmchen-Vorsitzender Sebastian Nitsche findet es „einfach nur Klasse, dass die Stiftung ‚ Leipzig hilft Kindern‘ und alle anderen Sponsoren auch in diesem Jahr dem Projekt die Treue gehalten haben“. So konnte der Verein bis zu den Sommerferien ein „Frühstück to Go“ anbieten und das neue Schuljahr mit zwei Frühstückstagen pro Woche für jeweils 30 bis 40 Kinder und Jugendliche starten. Derzeit ist ein dritter Angebotstag in Planung. Das Geld dafür wäre da. „Jetzt fehlen uns noch ein paar ehrenamtliche Mitstreiter“, erklärt Nitsche. Denn auch das heißt helfen: Anpacken, mitmachen, persönliches Engagement zeigen!

Von Annett Riedel