Leipzig

Das abgesagte Konzert des englischen Musikers Sting sorgte für viele Spekulationen unter den 7000 Fans, die sich auf den Auftritt der Rock-Ikone am Montagabend freuten. Erst 90 Minuten vor Beginn der Show hatten Ordner die Besucher über die Absage informiert. Der offizielle Grund: Einige Mitarbeiter der „My Songs“-Tour wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Der Veranstalter Argo Konzerte machte allerdings keine Angaben, wie viele Personen und wer genau infiziert ist. War Sting auch dabei – und muss er nun in Leipzig in Quarantäne?

Schnelle Abreise aus Leipzig

Als die Fans von der Absage erfuhren, rollte Sting bereits aus der Stadt. Der Brite hatte nach LVZ-Informationen zusammen mit seiner Band bereits gegen 17.45 Uhr im Hotel Steigenberger ausgecheckt und war anschließend in den Tourbus gestiegen. Das Ziel der Fahrt blieb unbekannt. Zurück blieb eine Technikcrew, die allerdings im benachbarten Hotel Westin wohnte. Wohin der Bus mit Sting und Kollegen steuerte, blieb offen.

Laut Portal Flightradar 24 startete allerdings um 19.20 Uhr vom Flughafen Leipzig/Halle eine Chartermaschine vom Typ Saab 340A mit unbekannter Passagierliste und landete gegen 23 Uhr im englischen Birmingham. Stings Familiensitz in Wiltshire zumindest befindet sich nur rund 110 Meilen entfernt. Das nächste Konzert des 70-Jährigen ist für den 11. April in Oberhausen geplant.

Quarantäne in Leipzig?

Doch hätten Sting und seine Band Leipzig überhaupt verlassen dürfen, wenn sie zu den Corona-Infizierten gehört hätten? Wer positiv getestet wird, muss sich unverzüglich für zehn Tage in Isolation begeben, so schreiben es die Quarantäne-Regeln vor.

Diejenigen, die in Leipzig positiv getestet werden, jedoch nicht hier wohnen, dürfen sich nach Angaben des Gesundheitsamts in einem Hotel absondern. In diesen Fällen sei es jedoch auch möglich, einmalig den Ort der Quarantäne zu wechseln, so die Stadt Leipzig auf LVZ-Anfrage. Voraussetzung dafür sei, dass beim Wechsel niemand zusätzlich einem Infektionsrisiko ausgesetzt wird. Bei Abreise mit einem privaten Flieger könnte diese Begebenheit wohl gewährleistet werden.

Tickets behalten ihre Gültigkeit

Während Sting schon längst nicht mehr in Leipzig war, grübelten Fans vor der Arena, was nun mit ihren Tickets passiert. Viele haben die Karten bereits vor der Pandemie erworben und sich darauf gefreut, nach drei Anläufen endlich das Rock-Idol live auf der Bühne zu sehen. Nun werden sie mit einem weiteren Nachholtermin vertröstet. Wann dieser stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Die Karten behalten allerdings weiterhin ihre Gültigkeit. Ob sie auch rückerstattet werden können, stehe im Moment noch offen, so der Veranstalter.

Von Guido Schäfer und Fabienne Küchler