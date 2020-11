Störmthaler Gewerbegebiet soll wachsen

Großpösna

Das bereits bestehende Gewerbegebiet „Störmthal Nord“ nahe des Störmthaler Sees soll östlich in den Gemarkungen Störmthal und Güldengossa noch einmal kräftig um circa 6,7 Hektar wachsen. Das ist schon seit 2008 so geplant und im Flächennutzungsplan als Ziel der städtebaulichen Entwicklung eingezeichnet. Die Absprachen zwischen der Gemeinde Großpösna und einem in der Gemeinderatssitzung am Montagabend nicht näher bezeichneten Investor mündeten bereits in einem Planungskostenvertrag. „Über eine Fläche für die Freiwillige Feuerwehr verhandeln wir noch mit dem Investor. Sie wäre in so zentraler Lage wichtig für uns. Das ist mit der Feuerwehr abgestimmt. Auch wenn es eher ein Projekt mit Blick in die Zukunft ist, müssen wir uns aber jetzt diese Fläche sichern“, führte Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) aus. Gewünscht sind 4000 Quadratmeter an der Dechwitzer Straße für Gerätehaus, Stellplätze und Hoffläche. Das Areal habe laut Bebauungskonzept zur Einhaltung der Hilfsfristen eine optimale verkehrliche Lage.

Zweite Zufahrt gefordert

Geklärt werden müsse, so Lantzsch, noch die Frage der Zuwegung. Auch Gemeinderäte verwiesen darauf, dass man aufpassen müsse, am Ende kein vom Verkehr abgehängtes Grundstück zu besitzen. Denn momentan soll die Zufahrt über das angrenzende Gewerbegebiet über die Fläche der Firma Parentin GmbH erfolgen, die sich auf dem neuen Areal mit Lagerflächen erweitern möchte. Inwieweit festgeschriebene Wegerechte bei einem Eigentümerwechsel noch Bestand hätten, sei unklar, gaben Gemeinderäte zu bedenken und forderten einen zweiten, unabhängigen Zugang zu der neuen Gewerbefläche. Lantzsch will dazu nun Gespräche mit Parentin und dem Investor führen.

Auch Kathrin Meyer nahm die Anregung für eine zweite Zufahrt mit in das Leipziger Planungsbüro Seecon Ingenieure GmbH. Eine verkehrliche Untersuchung sei bereits vorgesehen, sagte sie. Die Planerin hatte noch einiges zum Entwurf ausgeführt und dabei auch vom Wunsch des Vorhabenträgers gesprochen, Einzelhandelsbetriebe unter 800 Quadratmeter Verkaufsfläche zuzulassen. Hier kam Widerspruch von Lantzsch: „Einzelhandel hier macht keine Sinn. Wir wollen doch nicht unseren Pösnapark schwächen.“

Ringsum Begrünung

Das Gebiet für den Bebauungsplan (B-Plan) „Östliche Erweiterung Gewerbegebiet Störmthal“ ist von Landwirtschaftsflächen umgeben und wird zurzeit ebenfalls als Landwirtschaftsfläche genutzt. Es grenzt im Westen an das Gewerbegebiet „Störmthal Nord“, im Norden an die Autobahnmeisterei, im Osten an die Staatsstraße S 242 /Zubringer Autobahn A 38 und deren Nebenanlagen und im Süden an die Dechwitzer Straße. Eingegrenzt werden soll das Areal mit Grünstreifen. Die neue Gewerbefläche wird zweigeteilt. Im Norden ist ein eingeschränktes Industriegebiet vorgesehen, im Süden ein Gewerbegebiet sowie die Gemeindebedarfsfläche für die Feuerwehr.

Das bereits bestehende, angrenzende Gewerbegebiet wurde 1991 entwickelt und ist 25 Hektar groß. Mit ihrem Beschluss für eine B-Plan-Erweiterung machten die Gemeinderäte zugleich auch den Weg frei für eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.

Von Olaf Barth