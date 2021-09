Großpösna

Mit einer kleinen Feier und Polit-Prominenz wurde am Mittwochnachmittag das zehnjährige Bestehen der „Vineta“ auf dem Störmthaler See gewürdigt.

Eigentlich war die Jubiläumsfeier am 3. Juni, dem eigentlichen Insel-Geburtstag, geplant. Doch wegen Schäden an der Schleuse zwischen Störmthaler und Markkleeberger See waren die Gewässer gesperrt.

Am Mittwoch nun konnte unter anderem mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Landrat Henry Graichen (beide CDU) und Großpösnas Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) gefeiert werden. Kretschmer sieht in „Vineta“ nicht nur einen einzigartigen Veranstaltungsort, sondern auch ein Beispiel für Sachsens Industriekultur und Strukturwandel, Lebensqualität und Sensibilität für Tradition. Graichen hebt die Insel als bedeutende Landmarke und Touristenmagnet hervor. Und die Großpösnaer, so Lantzsch, sind stolz auf die Insel und zeigen sie gern Freunden und Verwandten. Elf Jahre habe es vom ersten Entwurf bis zur Entstehung gebraucht.

Magdeborner Kirche nachempfunden

Als schwimmende Kirche in dem durch den Bergbau entstandenen Gewässer erinnert die „Vineta“ an Magdeborn und 13 weitere Orte, die dem Tagebau Espenhain weichen mussten. Die Kirchen-Silhouette ist dem Magdeborner Kirchturm nachempfunden und gilt mit einer Höhe von 15 Metern als höchstes schwimmendes Bauwerk auf einem deutschen See.

Wie das Leipziger Krystallpalast Varieté als Betreiber informiert, hatte es zum Beispiel bis zur Corona-Krise jährlich rund 60 Hochzeiten auf der „Vineta“ gegeben. Insgesamt hat das Standesamt Großpösna dort bisher 414 Brautpaare getraut.

Statt wie früher 60 Gäste dürfen aktuell maximal 38 das schwimmende Objekt gleichzeitig besuchen. Ausflügler und Touristen können zudem mit verschiedenen Wasserfahrzeugen die Insel erreichen und dort auch an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen. Zudem kann die „Vineta“ für private Veranstaltungen gebucht werden.

Von Olaf Barth