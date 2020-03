Stoppt das Coronavirus auch den EU-China-Gipfel in Leipzig?

Leipzig

Ist angesichts der Ausbreitung des Coronavirus auch der für Mitte September in Leipzig geplante EU-China-Gipfel fraglich? Weil die Entwicklung kaum vorhersehbar erscheint, halten sich die zuständigen Behörden auf LVZ-Anfrage mit klaren Aussagen zurück.

Vom 13. bis 15. September soll in der Leipziger Innenstadt ein Informeller Europäischer Rat sowie ein Treffen aller 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping unter Vorsitz des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, ausgerichtet werden. Die Planungen sind längst angelaufen.

Besondere Aufbauorganisation bei Polizei

Bereits seit September 2019 ist beispielsweise in der Polizeidirektion Leipzig eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) „Via Regia 2020“ mit dem Gipfel befasst, aktuell gehören ihr 45 Mitarbeiter aus acht Dienststellen der sächsischen Polizei und ein Verbindungsbeamter der Bundespolizei an. Absprachen laufen mit Stadtverwaltung, Handelsverband, Industrie- und Handelskammer. Klar ist: Der Umfang des Ereignisses wird alles übersteigen, was es bisher in Sachsen gegeben hat.

Wobei die Beeinträchtigungen für Bevölkerung und Gewerbetreibende möglichst gering gehalten werden sollen, betonen zumindest die Verantwortlichen. Die Rede ist zwar von erheblichen Eingriffen in den fließenden Verkehr, jedoch soll es allenfalls zu punktuellen Schließungen von Geschäften kommen. Komplett gesperrt ist der Markt, weil dort die Übertragungswagen der Medien aus aller Welt stehen sollen. Rund 3000 Journalisten werden erwartet. Einige Fragen sind auch noch offen, etwa die konkreten Streckenführungen für die Staatschefs. Noch nicht sicher ist zudem, ob der Zoo während dieser Zeit geschlossen bleibt, weil die Kongresshalle als Tagungsort vorgesehen ist.

Institut: Risiken nicht immer gleich groß

Mit der täglich neuen Lage rund um das Coronavirus stehen die Organisatoren nun vor einem zusätzlichen Problem. Gewiss: Bis zum politischen Mega-Event ist es noch ein halbes Jahr. Doch derzeit mag niemand prognostizieren, ob die Pandemie bis dahin dauerhaft eingedämmt ist. Das Robert-Koch-Institut spricht von einer sich „sehr dynamisch entwickelnden und ernst zu nehmenden Situation“. Was dies für den EU-China-Gipfel bedeutet, ist fraglich. „Die Bundesregierung verfolgt die Entwicklung insgesamt sehr genau, natürlich auch im Hinblick auf künftige Veranstaltungen“, teilte jetzt ein Regierungssprecher auf Anfrage der LVZ vage mit.

„Die Risiken sind nicht bei allen Veranstaltungen gleich groß, daher sollten die jeweils Verantwortlichen in einem vorstrukturierten Risikomanagementprozess eine sorgfältige Abwägung der konkreten Maßnahmen treffen“, rät das Robert-Koch-Institut in einer aktuellen Handlungsempfehlung für Großveranstaltungen. „Massenveranstaltungen können dazu beitragen, das Virus schneller zu verbreiten. Daher kann je nach Einzelfall das Absagen, Verschieben oder die Umorganisation von Massenveranstaltungen gerechtfertigt sein, um der vorrangigen Gesundheitssicherheit der Bevölkerung Rechnung zu tragen.“

Einsatzkräfte werden sensibilisiert

Die zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention sieht noch ein weiteres Problem: „Auf Messen, Kongressen oder größeren Veranstaltungen ist die Möglichkeit der Rückverfolgbarkeit von Kontaktpersonen extrem schwierig und es kann unter ungünstigen Bedingungen zu einer Übertragung auf viele Personen kommen.“

Für die Leipziger BAO „Via Regia 2020“ ist das Virus-Thema bereits recht konkret. „Bei der Einsatzplanung werden Einflüsse wie die Coronavirus-Pandemie und aktuelle Entwicklungen weltpolitischer, klimapolitischer und wirtschaftlicher Natur betrachtet und finden bei Notwendigkeit Eingang in die Planungen“, teilte Sprecherin Maria Braunsdorf gegenüber der LVZ mit. „Derzeit werden die Kollegen bezüglich richtigen Verhaltens im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie nach Vorgaben der zuständigen Ministerien sensibilisiert.“

Von Frank Döring