Strafzahlungen für Patienten? – Das sagen Leipziger

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, schlägt Strafzahlungen für Patienten vor, die zu oft zum Arzt gehen. „Es kann dauerhaft kaum jedem Patienten sanktionsfrei gestattet bleiben, jeden Arzt jeder Fachrichtung beliebig oft aufzusuchen – und oft noch zwei oder drei Ärzte derselben Fachrichtung“, sagt Gassen.

Derzeit werde die Häufigkeit von Arztbesuchen nicht kontrolliert, erklärt der KBV-Chef. „Die Gesundheitskarte funktioniert wie eine Flatrate, und es gibt Patienten, die das gnadenlos ausnutzen.“ Wer sich verpflichte, sich auf einen koordinierenden Arzt zu beschränken, solle künftig von einem günstigeren Kassentarif profitieren, so Gassen. „Wer jederzeit zu jedem Arzt gehen möchte, müsste mehr bezahlen.“ Der Leipziger HNO-Arzt Alexander Gebert findet es gut, dass Patienten die Möglichkeit haben, eine zweite Meinung einzuholen. Der Vorschlag des KBV-Chefs sei, so der Mediziner, „ein verständlicher Wunsch nach mehr Steuerung – wenngleich das mit Bezahlung durch den Patienten vielleicht nicht zu erreichen ist“. Was sagen Leipziger Bürger zu diesem Vorschlag?

