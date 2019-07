Leipzig

Die Stadt Leipzig will die Gießerstraße in Leipzig-Plagwitz sanieren. Seit August 2018 wird vor Ort ein neues Grundschulgebäude errichtet. Die Verwaltung will mit dem Sanierungsvorhaben auch den Weg der neuen Schüler und Schülerinnen erleichtern.

Auf einer Länge von 260 Metern zwischen der Karl-Heine- und der Endersstraße soll der abgenutzte und teils stark beschädigte Asphalt erneuert sowie der Fußweg neu gestaltet werden. Vor dem künftigen Schulgebäude ist ein Zebrastreifen geplant. An der Kreuzung mit der Karl-Heine-Straße soll eine neue Ampel installiert werden.

Für den Radweg auf der Kanalseite ist eine komplette Neugestaltung vorgesehen. Außerdem sollen Fahrradstellplätze in der Nähe des Schulgebäudes entstehen. Im Zuge der Bauvorhaben werden insgesamt 20 neue Bäume gepflanzt und die Straßenbeleuchtung erneuert.

Die Gesamtkosten für die Sanierung werden sich voraussichtlich auf 810.700 Euro belaufen, die aus den sogenannten Ausgleichbeiträgen stammen, die teilweise aus Fördermitteln und von den Grundstückseigentümern stammen. Während der Arbeiten kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen. Die Stadt will jedoch die Zufahrt für Lieferanten und Anlieger sicherstellen. Die Straßenerneuerung soll im Sommer 2020 gemeinsam mit dem Schulneubau abgeschlossen sein.

thiko