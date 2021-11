Straßenbahn-EM: Leipzigs Verkehrsbetriebe ermitteln ihr bestes Fahrer-Team

Leipzig

Wer ist der beste Straßenbahnfahrer der Leipziger Verkehrsbetriebe? Im Straßenbahnhof Angerbrücke sind am Donnerstag die Besten der Besten des Unternehmens gegeneinander angetreten, um diese Frage zu klären. Gefragt waren Tempo, Millimeter und Gefühl. Denn die beste Straßenbahnfahrerin und der beste Straßenbahnfahrer dürfen das Unternehmen am 21. Mai 2022 bei der Straßenbahn-EM auf dem Leipziger Augustusplatz vertreten – vor Zuschauern aus der ganzen Welt.

Zentimeter entscheiden über Punkte

Yuliya Barthel ist die Anspannung anzumerken, als sie am Vormittag gegen 11 Uhr in der großen Wagenhalle der Angerbrücke antritt. Gespannt hört sie zu, als ihr die drei Juroren erklären, was sie dort mit einer hochmodernen XXL-Straßenbahn anstellen soll. Dann ertönt ein Glockenton und Yuliya sprintet im Slalom um drei rot-weiße Verkehrskegel herum, springt in die zweite Tür des 45 Meter langen Straßenbahn-Boliden und hastet vor zum Fahrer-Cockpit. Ein paar Handgriffe und der Straßenbahn-Gigant wird von ihr maximal beschleunigt. Denn die LVB-Juroren stoppen die Zeit.

Yuliya Barthel fährt seit sechs Jahren bei den LVB Straßenbahnen. die 42-Jährige aus Probstheida gab am Donnerstag alles. Quelle: André Kempner

Doch plötzlich bremst sie mit ganzer Kraft, denn mitten auf den Gleisen stehen mehrere Pappkartons, die nicht gerammt werden dürfen. Sobald die Bahn steht springt die Probstheidaerin vom Cockpit auf, hastet durch die Bahn zurück, springt ins Freie und zerrt die Kartons von den Gleisen. Dann sitzt sie schon wieder in ihrer Fahrerkabine und beschleunigt den 61-Tonnen-Giganten mit ganzer Kraft. Doch kurz bevor der XXL-Koloss aus der Halle prescht, bremst die 42-Jährige erneut mit ganzer Kraft ab. Denn jetzt liegt vor ihr auf dem Gleis ein regenbogenfarbenes Holzbrett, auf dem Ziffern von 10 bis 50 stehen: Wenn sie jetzt die Spitze ihrer Bahn exakt auf dem zehn Zentimeter breiten Streifen in der Mitte zum Stehen bringt, erhält sie die höchste Punktzahl – 50. Doch wird es gelingen? Die Bahn hat viel Schub und rollt und rollt und rollt – und bleibt schließlich 15 Zentimeter vor dem Feld mit der 50 stehen. 20 Punkte gibt es dafür aber immer noch. Wäre das Gefährt noch zehn Zentimeter früher zum Stillstand gekommen, wären es null Punkte gewesen.

Lars Büttner vermisst das Ergebnis der Bremsprobe. Hätte die Bahn in der Mitte der Tafel gehalten, hätte es 50 Punkte gegeben. So sind es „nur“ 20. Quelle: André Kempner

Doch Zeit zum Nachdenken bleibt Yuliya nicht. Denn die Uhr der Juroren tickt unerbittlich weiter. Sie muss jetzt die XXL-Bahn wieder so schnell wie möglich zurück zum Ausgangspunkt fahren und hastet deshalb quer durch die gesamte Bahn zum hinteren Cockpit. Die E-Motoren heulen kurz auf und der Gigant setzt sich rückwärts in Bewegung – und wird wieder abrupt zum Stehen gebracht. Sekunden später stürzt die Fahrerin aus dem Wagenzug und greift nach der silberne Glocke auf Juroren-Tisch. Als sie ertönt ist es vollbracht. „Das ist nicht schlecht, aber nicht Spitze“, meint einer der Juroren. Ob Yuliya doch noch den Sprung an die Spitze der LVB-Fahrer schafft, werden erst die nächsten Tests zeigen. Ein Gleis weiter steht schon eine der modernsten XL-Bahnen der LVB dafür bereit.

Geschicklichkeitstest mit 55-Tonnen-Koloss

Mit ihr wird die Geschicklichkeit der LVB-Fahrer getestet. Sie müssen Pylone so dicht wie möglich an der Straßenbahn platzieren – wer den 30-Meter-Zug mit dem geringsten Abstand an dem Hindernis vorbei fährt, bekommt die meisten Punkte – wer es streift, geht leer aus. Anschließend muss die dritte Tür der 55-Tonnen-Bahn an einem anderen Pylonen angehalten werden – so, dass dieser direkt in der Tür-Mitte steht. Jeder Zentimeter entscheidet über Punkte.

„Danach gibt es auch noch mündliche Tests“, erzählt LVB-Projektleiter Peter Müller-Marschhausen. Neben Straßenbahn-Wissen sind dort auch Motivation und Teamarbeit gefragt. „Wir wollen zum Beispiel wissen, warum sie bei der Tram-EM 2022 an den Start gehen wollen“, erzählt der LVB-Bereichsleiter.

Geschafft: Yuliya Barthel hat die Ziel-Glocke geläutet. Jetzt zeigt die Stoppuhr, wie schnell sie mit ihrer 61 Tonnen schweren XXL-Bahn den Parcours bewältigt hat. Quelle: André Kempner

Insgesamt zwölf LVB-Fahrer gehen am Donnerstag an der Angerbrücke an den Start. Jeder von ihnen wurde schon vorab dafür ausgewählt – nach Kriterien wie unfallfreies Fahren oder Berufserfahrung. „Bei der EM werden immer Zweierteams an den Start gehen“, so Müller-Marschhausen. „Ein Fahrer und eine Fahrerin. Wir wählen zwei Teams aus. Für den Fall, dass jemand ausfällt.“ Die Sieger, die Leipzig bei der EM vertreten werden, wollen die LVB am 15. November öffentlich präsentieren.

Großes Bürgerfest auf dem Augustusplatz geplant

Erwartet werden im Mai 25 Teams aus Straßenbahnstädten wie Barcelona, Birmingham oder Kiew. Ob es gelingt, auch Teams aus Houston und Melbourne nach Leipzig zu bekommen, ist noch offen. Dann könnte aus der Straßenbahn-EM eine Straßenbahn-WM werden. Die LVB stellen die Bahnen für alle Wettbewerbe. „Es wird ein großes Bürgerfest auf dem Augustusplatz geben“, skizziert Müller-Marschhausen die Pläne. „Wir erwarten dort zehntausend Menschen, die sich dafür interessieren.“ Und natürlich würden die Wettbewerbe auch weltweit übertragen.

Den besten teilnehmenden Leipziger Fahrern winken bei dem Spektakel vor allem „Ruhm und Ehre“. Es könnte aber auch eine Reise oder einen werthaltigen Gutschein geben, heißt es. Den LVB geht es nicht darum, um jeden Preis zu siegen. „Das ist auch sehr vom Glück abhängig“, meint der Projektleiter. „Die Veranstaltung soll vor allem Spaß machen, richtige Verlierer wird es nicht geben.“ Und Leipzig wolle sich vor allem als bunte Stadt präsentieren; auch die LVB wollen zeigen, dass sie „modern und fortschrittlich“ sind.

Von Andreas Tappert