In Leipzig-Mockau wird ungeduldig auf den avisierten Neubau der Straßenbahntrasse Mockauer/Tauchaer Straße gewartet. „Ursprünglich hieß es doch, dass die Arbeiten dafür im Jahr 2019 ausgeschrieben werden sollen“, wundert sich unter anderem Hartmut Franke aus der Tauchaer Straße. „Aber um das Projekt ist es sehr still geworden. Wann gehen die Bauarbeiten endlich los?“ Auch der Borsdorfer Kai-Uwe Arnold hat entdeckt, dass mit dem Bauvorhaben etwas nicht stimmen kann. „Angesichts der mittlerweile 40-jährigen Planung ist der Bau überfällig“, mailte er an die LVZ. Gleichzeitig macht er auf mehrere Schwächen aufmerksam, die er in den bislang vorgestellten Plänen entdeckt hat: Das Projekt müsse bis zum Theklaer Bahnhof und nach Heiterblick verlängert werden, um optimal verkehrswirksam zu werden, meint Arnold. Gleichzeitig beklagt er, dass viele Teile Mockaus nicht optimal an die Neubautrasse angebunden seien.

Bisherige Vorzugsvariante ist vom Tisch

Zumindest den letzten Kritikpunkt scheinen die Planer im Leipziger Rathaus ähnlich zu sehen. Denn auf LVZ-Anfrage hieß es im Baudezernat, dass mittlerweile zwar mehrere Planungen zur Verlegung der Straßenbahntrasse von der Kieler in die Mockauer und Tauchaer Straße erstellt sind sowie eine Vielzahl von Varianten unter unterschiedlichen Prämissen erarbeitet und in der Stadtverwaltung diskutiert wurden. Doch inzwischen sei man der Ansicht, dass die bisherige Vorzugsvariante – nach der die neuen Straßenbahngleise neben der Mockauer/ Tauchaer Straße verlaufen sollten – offenbar doch „keine allseits zufriedenstellende und funktionsfähige“ Lösung darstellt.

Gleichzeitig listen die Planer eine ganze Reihe an Vorbehalten gegen die einstige Vorzugsvariante auf: Mit ihr werde die Entwicklung Mockaus nicht optimal gefördert, heißt es. Außerdem entstünden Risiken für die Verkehrssicherheit. Und die Verkehrsabläufe würden ebenfalls nicht optimal gewährleistet. Aus all diesen Gründen sei jetzt im Rathaus intern entschieden worden, „noch neue Planungsansätze zu untersuchen“.

Trasse rückt in Fahrbahnmitte

Helfen soll dabei ein städtebauliches Konzept, das derzeit erstellt wird. Es nehme zusätzlich das anliegende Stadtquartier von Mockau in den Blick und untersuche, wie dessen Entwicklung neue Impulse gegeben werden können. „An diesem Prozess sind neben den Planern auch die Fachämter der Verwaltung und die Flächeneigentümer beteiligt“, erklärt ein Mitarbeiter des Baudezernats. „Es sollen neue städtebauliche Entwicklungsziele formuliert und Lösungsansätze aufgezeigt werden.“

Abgerückt ist man im Rathaus bereits von dem Plan, die neuen Straßenbahngleise neben den Fahrbahnen in Seitenlage zu errichten. Denn damit seien erhebliche Sicherheitsdefizite für den Radverkehr verbunden; auch komplizierte Eingriffe in die Ampelanlagen an der Strecken wären dafür erforderlich. Deshalb wurde bereits vor Monaten eine Studie in Auftrag gegeben, die den Bau der Straßenbahngleise in der Fahrbahnmitte untersuchte. Das Ergebnis: Die Mittellage ist wirtschaftlicher und ermögliche außerdem, zeitgleich die sinnvolle grundhafte Sanierung der Mockauer und Tauchaer Straße in Angriff zu nehmen.

Beobachter rechnen mit drei Jahren Zeitverzug

Die geänderten Pläne sollen dem Stadtrat im dritten Quartal vorgelegt werden. Anschließend will die Verwaltung die Vorplanungen fertigstellen und schließlich das notwendige Planfeststellungsverfahren in Angriff nehmen. Wann dies sein wird, will im Rathaus niemand sagen. Denn der Zeitplan wird durch die Planänderungen erheblich durcheinandergewirbelt.

Wollte man ursprünglich bis Ende 2017 die kompletten Planungsunterlagen fertig haben, so ist jetzt damit frühestens im Jahr 2020 zu rechnen – also ein Zeitverzug von rund drei Jahren. Das offizielle Planfeststellungsverfahren könnte dann erst 2021 ablaufen, schätzen Beobachter. Die für 2019 geplante Ausschreibung der Bauvorhabens vielleicht sogar erst im Jahr 2022. Starten würden die Bauarbeiten dann voraussichtlich im Jahr 2023 – bei einer Bauzeit von eineinhalb bis zwei Jahren könnten die Bahnen erst um 2025 auf der geplanten Neubaustrecke rollen.

