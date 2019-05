Leipzig

Große Verwirrung herrschte am Donnerstagabend, nachdem zwei Straßenbahnen am Leipziger Hauptbahnhof kollidierten und infolgedessen eine von ihnen entgleiste. Wie konnte das passieren? Die Beantwortung dieser Frage wird wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

„Die Befragung der Beteiligten muss zeigen, ob ein Fehler in der Weichenstellung vorlag, ob eventuell ein Signal übersehen wurde oder ob es einen anderen Grund gab“, sagte Marc Backhaus, Pressesprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB), am Freitag zu LVZ.de. „Ein technischer Fehler lag aber anscheinend nicht vor.“

Kurz nach 17 Uhr kam es nach aktuellem Kenntnisstand zu einer so genannten Flankenfahrt: Zwei Straßenbahnen stoßen dabei seitlich zusammen, die eine fährt der anderen also „in die Flanke“. Es handelte sich um Bahnen der Linien 4 und 15, ergänzten die LVB ihre Angaben vom Donnerstag. Erstere fuhr von der Goethestraße aus auf Gleis 3 an der Haltstelle Hauptbahnhof ein. Die 15 fuhr im selben Moment von Gleis 4 ab und wollte eigentlich in die Goethestraße einbiegen, als es zur Kollision kam. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei war vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern, sodass der entgleiste Leoliner wieder ins Gleisbett gezogen werden konnte. Beide Bahnen waren noch fahrtauglich, „allerdings sehr langsam“, so Backhaus. Sie wurden in eine Werkstatt gebracht, in der aktuell eine Schadensanalyse vorgenommen werde. Das Unternehmen geht derzeit von einer Schadenshöhe „im mittleren fünfstelligen Betrag“ aus, so der LVB-Sprecher. Das beschädigte Geländer zwischen beiden Gleisen wurde inzwischen entfernt.

Von CN