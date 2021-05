Leipzig

Von Mockau durch die Innenstadt bis zur Brüderstraße rollte vor genau 125 Jahren die erste elektrische Straßenbahn durch die Straßen der Messestadt. Die Leipziger Elektrische Straßenbahn (LESt), ein Vorgängerunternehmen der heutigen LVB, startete den Linienbetrieb. Es war der Beginn einer neuen Ära, die das Stadtbild bis heute prägt. Die von vielen Leipzigern liebevoll "Bimmel" genannten Elektro-Bahnen rollen derzeit auf 13 Linien durch die Stadt. Das Straßenbahnnetz der LVB gehört mit einer Streckenlänge von knapp 150 Kilometern zu einem der größten in Deutschland.

Die elektrischen Bahnen ersetzten zum Ende des 19. Jahrhunderts die Pferdebahnen, die ab 1872 in Leipzig unterwegs waren. Zwei Firmen teilten das Netz damals unter sich auf: Neben der LESt fuhr auch die Große Leipziger Straßenbahn (GLSt) mit ihren Trams durch die Stadt. Im Ersten Weltkrieg fusionierten beide Unternehmen. Das Netz umfasste damals schon fast 130 Kilometer. 685 Triebwagen und 546 Beiwagen waren im Einsatz.

Historische Bilder: So veränderte sich die "Bimmel" im Laufe der Zeit

Zum Jubiläum unternehmen wir einen historischen Streifzug durch die Geschichte der Leipziger Straßenbahn. In einer Bildergalerie mit Fotos der LVZ-Leser zeigen wir, wie sich die "Bimmel" im Laufe der Jahrzehnte veränderte.

Zur Galerie Seit die Straßenbahnen durch Leipzig fahren, haben sie sich optisch und technisch fortlaufend verändert. Wissen Sie, wie die Straßenbahn in den 1940er, 1950er oder 1960er Jahren aussah? Können Sie sich noch erinnern, welche Trams um die Jahrhundertwende durch Leipzig fuhren? Schauen Sie in unsere Fotogalerie der historischen Straßenbahnen!

Die Fotos wurden 2017 in einer gemeinsamen Aktion der Leipziger Volkszeitung und der LVB eingereicht. Viele Leser halfen damals mit, kramten in ihren Fotoarchiven und sandten Bilder aus den vergangenen Jahrzehnten ein. Dabei wurde deutlich: Im Laufe der Jahre hat sich nicht nur die Technik gewandelt und weiterentwickelt, sondern auch das Erscheinungsbild der Leipziger Straßenbahn. In unserer Fotogalerie sehen Sie eine Auswahl der Fotos, die uns erreicht haben. Blättern Sie gemeinsam mit uns im Fotoalbum der Leipziger Straßenbahn. Jedes einzelne Foto erzählt eine Geschichte.

Auf eine Bahnfahrt durch das alte Leipzig nimmt auch ein Youtube-Video mit. Es zeigt die Stadt im Jahr 1931.

LVB zeigen Foto der ersten Bahnlinie

Zum Jubiläum am Donnerstag veröffentlichten die LVB ein historisches Foto der ersten elektrischen Straßenbahn in Leipzig. Es entstand 1896 in der Wächterstraße neben dem Simsonplatz mit Blick in Richtung Dimitroffstraße. Die Bahnlinie existiert heute nicht mehr. Die historischen Gebäude aus dem Foto sind aber erhalten.

Wir danken noch einmal allen Lesern, die uns ihre Fotos geschickt haben und somit einen Blick in die bewegte Geschichte der Leipziger Straßenbahn im Wandel der Zeiten ermöglichen!

nöß/LVZ