Leipzig

Es sei vermutlich eine der lückenlosesten Sammlungen von Straßenbahnen weltweit, erzählt Jens Strobel, 2. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Historische Nahverkehrsmittel e. V. Ab Sonntag soll diese Sammlung erstmals komplett im Straßenbahndepot in der Leipziger Apelstraße zu sehen sein, so die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB).

Bis Anfang des Jahres war das Straßenbahnmuseum im Historischen Straßenbahnhof in Leipzig-Möckern untergebracht. Doch als das Depot im nördlichen Stadtzentrum stillgelegt werden sollte, ergriffen die ehrenamtlichen Sammler die Chance.

Bei dem neuen Standort handelt es sich ebenfalls um einen historischen Ort, denn er gehört zu den ältesten Betriebshöfen der Stadt. Das Depot böte auch endlich ausreichend Platz, um die gesamte Sammlung des Vereins zu zeigen. Die umfasst insgesamt 38 Bahnen, die zwischen 1896 und 1988 im Einsatz waren. Darunter befinden sich frühe Pferdebahnen sowie Tatrabahnen, an die sich sicher noch einige Leipziger erinnern können.

„Leipziger Straßenbahngeschichte live zu erleben und zu erhalten“, sei laut Ronald Juhrs, dem Geschäftsführer Technik und Betrieb der LVB, das Ziel der Ausstellung. Dafür wurden die historischen Bahnen neu aufgearbeitet und mit der Unterstützung vieler Ehrenamtlicher an den neuen Ausstellungsort gebracht.

Der Straßenbahnhof in der Apelstraße bietet mit seinem Innenhof außerdem reichlich Platz für Veranstaltungen und die Anbindung an das Schienennetz sei auch besser als in Möckern. So wird es für Interessierte auch wieder Möglichkeiten geben, auch in alten Bahnen mitzufahren.

Das Straßenbahnmuseum ist ab dem Wochenende bis September an jedem dritten Sonntag im Monat von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Von thiko