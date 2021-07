Leipzig

Bei dem tödlichen Unfall vor dem Hauptbahnhof spricht immer mehr dafür, dass es sich um menschliches Fehlverhalten handeln könnte. Nach LVZ-Informationen war der 71-Jährige, der am Donnerstag von einer aus der Goethestraße einfahrenden Straßenbahn der Linie 7 erfasst wurde, schwerhörig. Er könnte deshalb die Straßenbahn nicht oder erst zu spät wahrgenommen haben, heißt es jetzt. Passanten berichten auch, dass der Senior als „Flaschensammler“ bekannt gewesen sein soll – also in Papierkörben nach Pfandflaschen gesucht habe, um seine Rente aufzubessern. Er soll auch in einem Heim unterbracht gewesen sein, heißt es. Aus Sicht von Experten deuten diese Dinge darauf hin, dass es sich bei dem Unfall um keinen Suizid handeln könnte. Die Polizei wollte sich am Montag nicht zu dem Fall äußern. Die Ermittlungen laufen noch, hieß es dort.

Verkehrsgeschehen wird immer komplexer

Wie berichtet wurden nach LVZ-Informationen bereits Video-Aufnahmen gesichtet. Sie sollen den 71-Jährigen in einer Gruppe von Passanten zeigen, die auf die herannahende Straßenbahn warteten. Dann soll der Senior plötzlich als einziger aus der Gruppe herausgetreten und vor den Bahn gelaufen sein. Vielleicht habe er die Bahn wegen seiner Schwerhörigkeit nicht gehört, lautet jetzt eine These. Oder er war nicht aufmerksam genug.

Untersucht wird auch, ob der LVB-Haltestellenkomplex Sicherheitsdefizite hat. Denn das Verkehrsgeschehen vor dem Hauptbahnhof ist immer komplexer geworden und verlangt den Passanten immer mehr Aufmerksamkeit ab. Experten verweisen aber darauf, dass sich – gemessen an diesem großen Verkehrsaufkommen – vor dem Hauptbahnhof in den vergangenen Jahren relativ wenige Unfälle ereignet haben. Dies sei auch der Tatsache geschuldet, dass Menschen an unübersichtlichen Stellen normalerweise besonders aufmerksam sind.

Investition in Sicherheits- und Warntechnik

Hinzu kommt: Durch die vielen Umbauarbeiten der vergangenen Jahre wurde der Haltestellenkomplex vor dem Hauptbahnhof mit relativ viel Sicherheitstechnik aufgerüstet, die dem neuesten Stand entspricht. Experten räumen ein, dass natürlich trotzdem noch zusätzliche Warntechnik installiert werden könnte, stellen aber deren Wirksamkeit infrage. Auch die Leistungsfähigkeit dieses wichtigen Verkehrsknoten werde deutlich abnehmen, wenn zum Beispiel die Ampelumläufe verlängert werden, warnen sie.

Von Andreas Tappert