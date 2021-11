Leipzig

Am Montag ist das Baustellengeschehen in Leipzig deutlich abgeebbt: So fahren seit Dienstbeginn um 4 Uhr wieder die Straßenbahnen über den Bayrischen Platz – und im Laufe des Tages konnten dort auch Autofahrer wieder nach und nach alle Fahrspuren in Besitz nehmen. Großbaustellen wie der Adler und die Adenauerallee wurden bereits vor einigen Tagen wieder ans Netz genommen. Noch nicht fertig ist die nervige Baustelle Martin-Luther-Ring mit den zahlreichen Einschränkungen für den Nah- und Autoverkehr. Dort wird planmäßig noch bis zum 30. November gearbeitet.

Irritation am Bayrischen Platz

Viele Autofahrer trauten am Morgen dem (angekündigten) Frieden noch nicht und mieden den Bayrischen Platz. Einige berichteten auch, dass dort noch letzte Absperrungen von Fahrspuren beiseite geräumt wurden, doch als der LVZ-Fotograf um 12.30 Uhr seine Fotos schoss, waren alle Fahrspuren nutzbar. Mit der Freigabe ist jetzt wieder eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in der Stadt frei. Auch die Instandhaltungsarbeiten in der benachbarten Arthur-Hoffmann-Straße wurden am Montag abgeschlossen.

Auch am Adler rollt der Verkehr wieder. Dort ist allerdings nur Halbzeitpause. Denn von Juni bis August 2022 steht die zweite Bauetappe des Kreuzungsumbaus an. Quelle: André Kempner

Am Adler rollt seit einigen Tagen auch wieder der Verkehr – allerdings nur vorübergehend. Denn im nächsten Jahr startet dort die zweite Bauetappe des grundhaften Kreuzungsausbau. Dann ist dort vom 25. Juni bis Ende August 2022 gesperrt. Dies betrifft neben dem Autoverkehr auch die Straßenbahnlinien 1, 2 und 3 sowie die Buslinie 60. In der Adenauerallee wurde schon Mitte Oktober der gesperrte Abschnitt zwischen der Rohrteichstraße und der Torgauer Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Dort waren über 20 Jahre alte und aufgrund der hohen Verkehrsbelastungen verschlissene Asphaltdeckschichten erneuert worden. Auch die Gleiserneuerung im Grimmaischen Steinweg vom Augustusplatz bis zum Johannisplatz ist seit Mitte Oktober Geschichte.

Rathaus sieht zahlreiche Verbesserungen

Noch gesperrt ist neben dem Bereich des Martin-Luther-Rings die Richard-Lehmann-Straße. Dort wird noch bis zum 25. März 2022 die Schlachthofbrücke erneuert. Gebaut wird auch noch am neuen Überweg für Fußgänger in der Hans-Driesch-Straße im Bereich der Landauer Brücke. Dort soll der Verkehr aber am 10. Dezember wieder normal rollen.

Noch bis Dezember werden Restleistungen der „Sanierung Karl-Heine-Straße“ erledigt – zum Beispiel 25 Bäume entlang der Karl-Heine-Straße in die Erde gebracht und Landschaftsbauarbeiten im Klingerhain durchgeführt. Noch nicht abgeschlossen sind auch die Arbeiten in der Odermannstraße. Dort ist noch bis zum 27. Februar 2022 gesperrt.

Im Technischen Rathaus wird betont, dass mit dem diesjährigen Kraftakt im Straßenbau erhebliche Verbesserungen im Leipziger Straßennetz erzielt werden konnten. So wurden von Juli bis September zum Beispiel die Fahrbahnen der Brandenburger Straße und der Lagerhofstraße von der Mecklenburger Straße bis zur Brandenburger Brücke erneuert. Auch der Lindenauer Markt wurde umgestaltet.

Auf der Haben-Seite stehen außerdem Grunderneuerungen der Leipziger Verkehrsbetriebe in der Wolfener Straße/Stockstraße, in der Gohliser Straße/Kirchplatz, an der Gleisschleife Gohlis-Nord, in der Jahnallee von Zeppelinbrücke bis Bowmannstraße, an den Steigen C und D vor dem Hauptbahnhof und an der Gleiskurve Goethestraße. In der Mockauer Straße wurde von der Friedrichshafner Straße bis zur Mockauer Post und in der Georg-Schumann-Straße von Am Pfefferbrückchen bis zum Viadukt saniert.

Von Andreas Tappert