Leipzig

Die letzte Nacht des Jahres bedeutet immer Ausnahmezustand. In der Innenstadt und rund um das Connewitzer Kreuz kann es deswegen auch in Leipzig zu Einschränkungen im Verkehr kommen. Unter anderem fahren die Straßenbahnen in der Nacht zu Neujahr mit einigen Abweichungen, wie die Stadt mitteilte.

So lässt die Verwaltung die Zufahrtswege zum Connewitzer Kreuz für Autos sperren und verhängt ein Halteverbot. Das betrifft die Kochstraße, die Selneckerstraße, die Scheffelstraße, die Wolfgang-Heinze-Straße, die Bornaische Straße und die Karl-Liebknecht-Straße. So soll die Polizei einen besseren Überblick behalten, da es im Leipziger Süden alljährlich zu Neujahr zu Auseinandersetzungen komme.

Sperrungen am Augustusplatz – Schutz vor Feuerwerk

Außerdem wird die Zufahrt zum Augustusplatz, wo traditionell viele Leipziger ins neue Jahr feiern, gesperrt. Das Parkhaus unter dem Gewandhaus ist dann nur über Georgiring und Goethestraße erreichbar.

Zudem werden die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) wie jedes Jahr ihre Ticketautomaten über den Jahreswechsel außer Betrieb nehmen und sichern. In den sozialen Medien weist der Betrieb daraufhin, dass Nutzer sich zuvor die benötigten Tickets besorgen sollen. Auch die Stadtverwaltung habe ein Sicherheitskonzept für die Silvesternacht erarbeitet.

Schwarzfahren nicht erlaubt

Grund für diese Maßnahmen der LVB ist das erhöhte Risiko von Schäden durch Feuerwerkskörper. Da Automaten schon außerhalb der Feuerwerkssaison beliebte Ziele sind, werden sie in der Nacht zum 1. Januar besonders gesichert. Schwarzfahren ist dennoch nicht erlaubt. Tickets können weiterhin an den Automaten in der Bahn gekauft werden – dort kann allerdings nur mit Aboflexkarten und Münzgeld gezahlt werden.

Wer lieber digital zahlt, wird auf die App EasyGo verwiesen. Darüber hinaus können Tickets bei den Servicestellen der LVB, in Konsum-Filialen und ausgewählten Kiosken erstanden werden.

Kein Böllerverbot in Leipzig

Im gesamten Stadtgebiet übernehmen Polizisten und Feuerwehrleute Sonderschichten, um für Sicherheit zu sorgen. Ein generelles Böllerverbot gilt in Leipzig trotz hoher Feinstaubbelastung nicht.

Die Stadt weist allerdings darauf hin, dass das Abbrennen von Feuerwerk in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kindereinrichtungen und Altersheimen untersagt ist. Die Straßenreinigung bittet zudem darum, dass Feiernde auch außerhalb ihres Grundstücks Abfälle selbst entsorgen.

Von tsa/jhz