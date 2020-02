Arndtstraße: Kritiker gründen Bürgerinitiative

Leipzig

Der Protest gegen die vom Stadtrat beschlossene Umbenennung der Arndtstraße wird immer lauter: Am vergangenen Donnerstag haben Gegner der Umbenennung im China-Restaurant „ Yoko Sushi“ in der Arndtstraße eine Bürgerinitiative mit dem Namen „ Arndt bleibt Leipziger“ ins Leben gerufen. Ihre Petition hat bislang rund 1000 Unterschriften für den Erhalt des Namens erhalten. „Außerdem haben wir in und um die Arndtstraße weitere rund 600 Unterschriften auf Listen gesammelt“, sagt Kai-Uwe Arnold, der den Widerstand organisiert (die LVZ berichtete) und am Donnerstag zum Sprecher der neuen Initiative gewählt wurde.

Damit seien insgesamt zehnmal mehr Unterschriften zusammengekommen als die, die Stadtrat Thomas Kumbernuß (Die Partei) dem Rat für die Umbenennung der Straße vorgelegt hatte. Wie berichtet, hatte dieser Arndt als „antisemitisch, rassistisch, nationalistisch, frankophob und militaristisch“ bezeichnet und erfolgreich dafür plädiert, „den schändlichen Namen der Arndtstraße“ abzulegen und stattdessen die Straße nach Hannah Arendt zu benennen, einer jüdischen deutsch-amerikanischen Historikerin und Publizistin.

Grüne wollen Verfahren stoppen In den Streit um die Umbenennung der Arndtstraße hat sich am Dienstag auch die Grünen-Fraktion des Rathauses eingeschaltet. Die Fraktionsvorsitzende Katharina Krefft hat Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) „dringend“ aufgefordert, das Umbenennungsverfahren bis zum Abschluss der Behandlung der Petition auszusetzen. „Es wäre ein ganz schlechtes Signal, wenn die Verwaltung Tatsachen schafft, obwohl es dazu eine nochmalige Befassung im Rat mit der Petition geben wird“, schrieb Krefft an den OBM. Wie dieser sich entscheidet, ist noch offen.

„Wir sammeln mit Hochdruck Unterschriften“

Nachdem die Verwaltung jetzt den umstrittenen Umbenennungsbeschluss im Amtsblatt veröffentlicht hat, bleiben den Kritikern des Beschlusses noch vier Wochen, um die Umbenennung zu verhindern. „Wir sammeln weiter mit Hochdruck Unterschriften und setzen darauf, dass der Stadtrat bei der Behandlung unserer Petition diese nicht einfach abschmettert, sondern den unwürdigen Beschluss zurücknimmt“, skizziert Arnold das geplante Vorgehen.

Gleichzeitig hat die Initiative eine Kanzlei eingeschaltet, die die Umbenennung notfalls formal vor dem Verwaltungsrecht anfechten soll. „Wir sind der Auffassung, dass der Beschluss unter falschen Voraussetzungen gefasst wurde“, skizziert Arnold die Rechtsauffassung der Bürgerinitiative. „Die gegen Arndt vorgebrachten Anschuldigungen halten einer wissenschaftlichen Betrachtung nicht stand. Dazu liegen uns verschiedene Aussagen von Wissenschaftlern und Historikern vor.“ Die Initiative hoffe aber, dass kein Rechtsstreit notwendig ist und der Stadtrat angesichts der zahlreichen Unterschriften die Umbenennung zu den Akten legt.

„Widersprüche besitzen aufschiebende Wirkung“

Unabhängig davon haben inzwischen mehrere Anwohner im Amt für Statistik und Wahlen Widersprüche gegen die Umbenennung eingelegt. „Diese Widersprüche besitzen eine aufschiebende Wirkung“, sagt Arnold. „Dadurch tritt die Umbenennung bis zur Entscheidung über diese Einsprüche nicht in Kraft.“ Formal entscheidet darüber das Rechtsamt der Stadt, allerdings wird dieses auch berücksichtigen, wie sich der Stadtrat zu den Petitionen positioniert.

Um möglichst vielen Leipzigern die Gelegenheit zu bieten, sich für den Erhalt des Namens Arndtstraße auszusprechen, bereitet die Initiative derzeit einen eigenen Internetauftritt vor. „Er wird wahrscheinlich ab Mittwoch unter der Internetadresse www.arndt-bleibt-arndt.de zu sehen sein“, sagt Arnold. „Dort können interessierte Bürger wissenschaftliches Material über Ernst Moritz Arndt einsehen und die beiden Petitionen unterzeichnen, die wir bislang im Netz unter Open Petition und unter www.Leipzig.de veröffentlicht haben.“

„Haben wir nicht viel größere Probleme?“

In den Streit hat sich auch der Boot-Verein eingemischt, der sich in der Arndtstraße um erwachsene Menschen mit psychischen Erkrankungen in akuten oder subakuten Krisen kümmert. Dort ist man über den Umbenennungsplan entsetzt. „Wissen die Verantwortlichen, was eine Adressenänderung für unsere Leute bedeutet?“, schrieb die Leipzigerin Ines Preßler als Kommentar unter die Online-Petition „ Arndt bleibt Leipziger“. „Jede Veränderung im Umfeld ist für viele kaum zu bewältigen.“ Sie wirft den Initiatoren der Umbenennung vor, „aus einer aktuellen Laune“ heraus zu agieren. „Haben wir in Leipzig nicht viel größere Probleme?“, schreibt sie. „Siegt die Demokratie oder linker Aktionismus?“

Von Andreas Tappert