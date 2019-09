Auto-Show lockt Tausende auf das Agra-Gelände

Einst war die Petersstraße die beliebteste Einkaufsstraße in ganz Ostdeutschland. In Folge der Karstadt-Schließung ging es aber für den früheren Platzhirsch und auch für den Neumarkt deutlich bergab, das ergab die jüngste Passantenzählung in Leipzig. Zwei andere Einkaufsmeilen liegen jetzt vorne.