Leipzig

Beschäftigte der Mitteldeutschen Flughafen AG und ihrer Tochterunternehmen haben am Dienstag am Leipziger Airport mit einem Warnstreik den Druck für bevorstehende Tarifverhandlungen erhöht. „In der Summe waren 250 Streikende beteiligt“, zog Verdi-Bereichsleiter Paul Schmidt am Nachmittag eine erste Zwischenbilanz und fügte hinzu: „Es ist der erste Streik im Unternehmen seit Jahrzehnten. Da müssen manche Dinge auch erst erlernt werden.“ Der Verhandlungsführer zeigte sich mit dem Arbeitskampf zufrieden und das obwohl es der Flughafen AG gelungen sei, den Betrieb weitgehend aufrecht zu erhalten.

Das bestätigte am Nachmittag auch Airport-Sprecher Uwe Schuhart: „Es mussten keine Flüge gestrichen werden und die maximale Verspätung liegt bisher bei 30 Minuten.“ Flug-Ausfälle seien auch im Verlauf des Streiks, der von 6.30 bis 18.30 Uhr angesetzt war, nicht mehr zu erwarten.

Zum Stand des Tarifstreits wollte sich Schuhart derweil nicht äußern. Am Freitag gehen die Verhandlungen in die nächste Runde. Verdi fordert unter anderem, die Ende 2021 gekündigte Beschäftigungssicherung wieder festzuschreiben und die mittlerweile von der Mitteldeutschen Flughafen AG angebotenen Gehaltsanpassungen rückwirkend zum 1. Januar, statt wie geplant erst zum 1. Oktober dieses Jahres, vorzunehmen.

„Die Beschäftigten haben die Flughäfen in den letzten Jahren unter hohem persönlichen Aufwand sprichwörtlich am Laufen gehalten. Dass ihnen der Arbeitgeber nun mit der einseitig gekündigten Beschäftigungssicherung auch noch die Sorge um ihre Arbeitsplätze aufbürdet, können wir nicht hinnehmen“, so Schmidt.

Von Anton Zirk