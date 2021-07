Streik im Einzelhandel – 600 Beschäftigte trotzen in Leipzig dem Regen

Leipzig

Strömender Regen, kämpferische Stimmung: Trotz wenig einladenden Wetters kamen am Freitag rund 600 Beschäftigte aus dem Einzel- und Versandhandel aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Warnstreik nach Leipzig. Die Gewerkschaft Verdi hatte zur Kundgebung auf dem Richard-Wagner-Platz in der City eingeladen, um den Druck im Arbeitskampf auf die Arbeitgeber zu erhöhen. „Wir sind sehr zufrieden mit Resonanz“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago. Vor allem Beschäftigte aus zahlreichen Lebensmittel-, Möbel- und Bekleidungsgeschäften seien dabei gewesen.

Verdi kämpft um 4,5 Prozent Lohnplus

Verdi verlangt eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 4,5 Prozent plus 45 Euro monatlich. Zudem fordert die Gewerkschaft ein Mindestentgelt von 12,50 Euro pro Stunde und für Gewerkschaftsmit­glieder zusätzlich drei freie Tage als „Gesundheitstage“. Demgegenüber hatten die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Juni einen Dreijahresabschluss angeboten und für das erste Jahr nach zwei Nullmonaten 2 Prozent, für das zweite Jahr 1,4 Prozent und für das dritte Jahr 2 Prozent. Für Unternehmen, die von der Pandemie betroffen waren, sollen die Erhöhungen je zehn Monate bzw. sechs Monate später gezahlt werden. „Das wäre unter der aktuellen Inflationsrate von 2,5 Prozent und ist nicht zu akzeptieren“, sagte Lauenroth-Mago der LVZ.

SPD-General Homann: Mehr Respekt für Kassiererin

Die Tarifverhandlungen für die 280 000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ziehen sich seit Juni ergebnislos hin. Sachsens SPD-Generalsekretär Henning Homann unterstützt die Tarifforderung. „Die Beschäftigten im Einzelhandel haben während der Corona-Pandemie eine enorme Leistung gebracht“, sagte Homann am Freitag. „Die Arbeit, die eine Kassiererin im Supermarkt leistet, wird unterschätzt. Hier braucht es mehr Respekt.“ Den Beschäftigten eine Lohnsteigerung unterhalb des Inflationsausgleichs anzubieten sei deshalb respektlos, sagte er. Als neues Beispiel für die bedrohliche Lage der Branche gilt seit Donnerstag das Aus des Elektronikhändlers Conrad, der seine Filiale am Leipziger Neumarkt schließen will. 50 Beschäftigte stehen damit vor einer ungewissen Zukunft.

Nächste Verhandlung am 28. Juli

Als generelles Ziel will Verdi einen ähnlichen Tarifabschluss wie in der Pflege erreichen. Da wurde per Gesetz die Entscheidung getroffen, dass der Abschluss für alle Pflege-Anbieter gilt. „Da bei uns nur 30 Prozent der Betriebe tarifgebunden sind, würde eine solche Entscheidung alle Betriebe einbinden“, sagte Lauenroth-Mago. Am 28. Juli steigt die dritte Verhandlungsrunde in Leipzig. „Bis dahin werden wir immer wieder zu Warnstreiks aufrufen und den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen“, betonte der Verdi-Chef.

Von André Böhmer