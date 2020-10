Leipzig

Um 7 Uhr morgens ist in der integrativen Kita in der Hermann-Liebmann-Straße 99 in Leipzig nur die Putzfrau vor Ort. Marion Schallenberg (57) freut sich, dass sie an diesem Morgen in Ruhe die Räume reinigen kann. „Heute muss ich nicht um die Kinder herumwuseln“, sagte sie lachend. Erzieher kommen heute nicht in die Kita. Denn die Einrichtung beteiligt sich am Verdi-Streik. Auch viele andere Kitas haben an diesem Mittwoch zu, wie etwa die Tagesstätten in der Eisenbahnstraße 52 und in der Konradstraße 70/72. Banner oder Plakate weisen nicht auf den Streik hin. Mitarbeiter wollen keine Statements geben und verweisen auf die Gewerkschaft Verdi und die Stadt als Träger der Einrichtungen.

Reinigungskraft Marion Schallenberg (57) ist heute alleine in der Kita in der Hermann-Liebmann-Straße. Quelle: André Kempner

Die Eltern in Leipzig scheinen gut auf den Streik vorbereitet zu sein. Es sind keine überraschten Väter und Mütter zu sehen, die vor verschlossenen Türen stehen. Einige Kitas und Horte haben einen Notbetrieb eingerichtet. Kathrin Loll bringt ihre Tochter Aliah (3) in die Tagesstätte im Zentrum-Nord in der Gohliser Straße 5. „Das ist alles ganz schön viel. Am Freitag waren die Kitas und Horte ja schon zu, am Donnerstag fuhren keine Straßenbahnen. Ich bin froh, dass unsere Kita heute geöffnet ist – Oma und Opa hätten sie aber auch betreuen können“, sagt Loll.

Kathrin Loll (38) mit ihrer Tochter Aliah (3) Quelle: André Kempner

Jenifer Sternberg (28) ist heute doppelt vom Streik betroffen. Sie hat gerade eines ihrer Kinder zum Hort an der Schule am Floßplatz gebracht. „Jetzt gehe ich mit meiner fünfjährigen Julie nach Hause und kümmere mich um sie, bis ich zur Spätschicht muss. Mein Mann, der schon nach der Frühschicht Feierabend hat, übernimmt dann“, erzählt sie.

Jenifer Sternberg (28) mit Tochter Julie (5) Quelle: André Kempner

Die Familie Mohammad hat Verständnis für die Mitarbeiter. „Wir leben in einem demokratischen Land. Es ist gut, dass die Erzieher streiken dürfen. Wir sind aber auch froh, dass unsere Kita einen Notbetrieb anbietet und wir unseren Sohn hinbringen können. Meine Frau und ich haben am Vormittag noch einen C1-Sprachkurs, den wir sonst verpassen würden", erzählt Wael Mohammad (47).

Wael (47) und Majdodoulin (44) Mohammad mit Sohn William (4) an der Kita in der Gohliser Straße Quelle: André Kempner

Roman Windisch (40) sieht den Tag heute gelassen. Er bringt seinen Sohn Maxim (7) in den Hort der Schule am Floßplatz. „Der Streik der Straßenbahn- und Busfahrer hatte mich mehr eingeschränkt. Ich freue mich, dass Maxim heute doch noch mit seinen Freunden im Hort spielen kann“, erklärt er. Sonst hätte sich die Oma um ihn gekümmert.

Roman Windisch (40) mit Sohn Maxim (7) Quelle: André Kempner

Für Michelle Schmidt beginnt die Berufsschule an diesem Morgen später. „Das passt ganz gut für mich. Deshalb kann ich heute als Tante einspringen und bringe die zwei Töchter meiner Schwägerin in den Hort“, erklärt die 24-Jährige.

Michelle Schmidt (24) vor dem Hort am Floßplatz. Quelle: André Kempner

Von Kathleen Retzar