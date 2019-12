Streit um Baumfällungen im Leipziger Auwald geht weiter

Leipzig

Ein Förster im Ruhestand und ein Professor der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde haben sich in einer vierseitigen Erklärung gegen die in Leipzig geplanten Pflegemaßnahmen im Leipziger Auwald ausgesprochen. Über die Bundesbürgerinitiative Waldschutz, die in Sachsen nur den umstrittenen Verein Nukla („Natur und Kunst – Leipziger Auwald“) als Mitglied hat, ging das Schreiben an alle Leipziger Stadtratsfraktionen. Die entscheiden nächste Woche über den diesjährigen Forstwirtschaftsplan. Allerdings enthält die angebliche Expertise der beiden Waldfreunde mehrere Ungereimtheiten und allerlei falsche Zahlen. Leipzigs Botanik-Professor Christian Wirthbittet sie in einer Antwort denn auch, sich erst mal selbst ein Bild vor Ort zu machen.

„Ferndiagnosen schwierig“

„Ferndiagnosen sind aufgrund der starken Kontextabhängigkeiten in der Ökologie immer etwas schwierig“, so Wirth, der seit Jahren im Leipziger Wald forscht und die Maßnahmen der Stadt begleitet. Er lädt die Kritiker ein, an der Forschung teilzunehmen und Daten zu erfassen. „Das würde Ihnen erlauben, die vielen in Ihrer Stellungnahme enthaltenen Hypothesen zum Leipziger Auwald valide zu testen. Das wäre für uns alle sehr interessant und ein Gewinn“, schreibt Wirth, der schon vor Jahren ein Standardwerk über alte Wälder und ihr Wachstum herausgab, aktuell auch dem Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschungvorsteht.

Lokale Kenntnisse

„Ein Besuch würde Ihnen auch ermöglichen, mit vielen Leipzigerinnen und Leipzigern aus der Naturschutzpraxis, der Forstpraxis und der Wissenschaft zu sprechen, die den Auwald wie die eigene Westentasche kennen“, findet Wirth. Denn tatsächlich ergeben sich selbst bei einer flüchtigen Beschau der Eberswalder Thesen schon einige Fehler.

So warnen die Externen vor allem vor sogenannten Femelschlägen, um auf diesen neu geschaffenen Lichtungen den Eichenbestand mit Pflanzungen erhöhen zu wollen. Das müsse kleinräumig geschehen, sonst entstünden im Wald zu hohe Schäden, meinen sie. Allerdings sind auch nur kleinteilige Auflichtungen im Forstwirtschaftsplan vorgesehen, wie ein Blick in die Unterlagen ergibt. In der Expertise der Externen ist von 24,8 Hektar Fläche für solche Femellöcher über einen Zeitraum von zehn Jahren die Rede. Tatsächlich liegt aber nur ein Teil davon auch im geschützten Auwald.

Rückegassen statt Zerstörung

Schließlich beklagen die beiden Waldfreunde, dass durch den Einsatz der Maschinen der Waldboden großflächig verdichtet werde und nachhaltig Schaden nehme. Dabei wird der Forst in Leipzig seit Jahren nach den Richtlinien des Forest Stewardship Council( FCS) bewirtschaftet, der unter anderem einen schonenden Einsatz vorschreibt und Rückegassen für die Maschinen vorsieht.

Der Verein Nukla hatte auf die Eberswalder erst vor Kurzem zurückgegriffen und deren Thesen in einem Brief an die Stadträte zitiert. Der Verein zahlte zuletzt auch Jugendliche dafür, dass sie bei der jüngsten Fridays-For-Future-Demo mitmachten und für seine Zwecke Protestschilder hochhielten.

Von Jörg ter Vehn