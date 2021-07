Streit um Brandschutz in Leipzig lähmt Sanierung von Altbauten

Leipzig

Das leerstehende Haus mit zwei Erkern in Anger-Crottendorf wurde Anfang Juni besetzt. Die Aktivisten hängten ein Transparent aus dem Fenster, auf dem „Wohnraum kollektivieren“ stand und beklagten, dass Häuser wie dieses „jahrelang als Spekulationsobjekte leer“ stünden. Sieben Stunden dauerte es, bis die Polizei die Besetzung beendete.

Was zu dem Zeitpunkt öffentlich nicht bekannt war: Das Haus steht im Zentrum eines Streits zwischen Bauamt, Feuerwehr und Bauherren, der seit Jahren in Leipzig schwelt – und der geeignet ist, die Sanierung von Altbauten zu lähmen.

Im April 2020 ist das Haus in der Tiefen Straße von der Immovaria GmbH gekauft worden. Die Immobiliengesellschaft aus Nürnberg saniert gehoben, ist aber nicht dafür bekannt, mit Häusern zu spekulieren. Schon einen Monat nach dem Kaufvertrag wurde die Baugenehmigung für die Instandsetzung des Hauses beantragt. Doch bis heute gibt es für das Vorhaben kein Go aus dem Rathaus. Grund dafür ist ein Streit um den Brandschutz.

Die Feuerwehr sagt, sie habe in der Tiefen Straße keinen Platz, um im Brandfall ihre Drehleiter vor dem Haus aufzustellen. Architekt Frank Eilmann, der für Immovaria die Sanierung plant, sagt, er habe keinen Platz für eine andere Art von Rettungsweg: nicht für eine Treppe außen am Gebäude, nicht für einen zweiten Treppenraum in dem denkmalgeschützten Haus. „Die Stadt schreibt sich seit Jahren auf die Fahne, sie wolle neuen Wohnraum schaffen“, sagt Eilmann. „Aber die formalen Hürden dafür räumt sie nicht aus dem Weg“, sagt Eilmann.

Architekt: Branddirektion legt Richtlinien zu starr aus

Nun ist es nicht banal, im Ernstfall Menschenleben retten zu können. Eilmann weiß das, er plant seit mehr als 16 Jahren Wohnhäuser. Aber: Wenn es um die Sanierung von gründerzeitlichen Gebäuden geht, sagt er, würden inzwischen 30 Prozent seiner Bauanträge wegen Problemen von der Art wie in der Tiefen Straße abgelehnt. „Davor ist das jahrelang nie passiert.“ Er findet, dass Leipzigs Branddirektion Richtlinien neuerdings zu starr auslege.

Einen zweiten Rettungsweg – neben dem normalen Treppenhaus – schreibt die Sächsische Bauordnung vor. Gerade bei Altbauten ist es oft so, dass der zweite Weg über die Feuerwehr realisiert wird. Heißt: Im Brandfall müssen Menschen aus den Fenstern geholt werden. In den unteren Stockwerken geht das über Anstellleitern. In denen, die höher als acht Meter liegen, nur per Drehleiter. Um diese aufbauen und bewegen zu können, braucht die Feuerwehr Platz. 5,50 Meter breit muss diese sogenannte Aufstellfläche sein, heißt es dazu aus der Branddirektion. Dieser Platz fehlt in Leipzig aber immer öfter, sagt Kathrin Rödiger, die das Bauamt leitet. „In einer wachsenden Stadt gibt es eine Flächenkonkurrenz – Parkplätze, Bäume und Grünzüge. Das alles miteinander in Einklang zu bringen, ist schwerer geworden.“

Zwei Dinge, die sich erst zuletzt geändert haben, fallen dabei besonders ins Gewicht. So ist der zunehmende Dachausbau in alten Häusern oft der Grund, warum die Feuerwehr ihre Rettungsdrehleiter überhaupt braucht. Außerdem: Die Zahl der Autos in Leipzig steigt jedes Jahr um etwa 5.000. „Früher konnten wir mit unserem Überstand der Drehleiter über parkende Autos hinwegdrehen“, sagt Axel Schuh, Branddirektor in Leipzig. „Heute sind die Autos größer und höher. Da reicht schon ein kleiner SUV und wir können den Leiterpark nicht mehr drehen.“ Deshalb, sagt er, seien die Richtlinien der Feuerwehr geändert worden: Für die Aufstellfläche durfte man früher auch Parkplätze anrechnen. Heute muss die Fläche „dauerhaft freibleiben“.

Feuerwehr favorisiert zweiten baulichen Rettungsweg

Allerdings wurde die bundesweit gültige DIN-Norm für die Feuerwehr schon 2013 geändert. Von den Problemen bei den Bauanträgen berichten Planer und Bauherren in Leipzig erst aus den vergangenen zwei, drei Jahren. Und wer Branddirektor Axel Schuh zuhört, bekommt den Eindruck, dass es noch um etwas Grundsätzlicheres geht. Man wisse natürlich, dass es für die Bauherren günstiger sei, wenn die Feuerwehr den zweiten Rettungsweg sicherstelle, sagt er. „Die Feuerwehr favorisiert aber grundsätzlich zwei bauliche Rettungswege. Denn dann können sich die Menschen selbst in Sicherheit bringen, schon bevor die Feuerwehr eintrifft.“

Architekt Eilmann, der das Haus in der Tiefen Straße sanieren will, beklagt, dass die Feuerwehr mit dieser Haltung stets bei ihren Maximalforderungen bleibe. „Die Richtlinien sind aber kein Gesetz, es gibt einen Ermessensspielraum“, sagt er.

Ähnlich sieht es Michael Vlcek, Chef der Leipziger Firma Ecobau. Er will in Lindenau ein leerstehendes Gründerzeithaus sanieren, bekam dafür am 29. April 2021 die Ablehnung aus dem Rathaus. Das historische Wohngebäude in der Nathanaelstraße 13 wurde früher von der Funktaxi-Zentrale 4884 genutzt, steht seit vier Jahren leer.

Nathanaelstraße 13 in Lindenau: Das Gründerzeithaus (rechts) steht seit vier Jahren leer. Früher nutzte es die Funktaxi-Zentrale 4884. Die ebenfalls in Lindenau ansässige Firma Ecobau möchte dort gern Wohnungen schaffen, bekommt aber keine Baugenehmigung von der Stadt Leipzig. Quelle: André Kempner

Als sich Vlcek zum Kauf des Grundstücks entschloss, hatte er fest damit gerechnet, das Dachgeschoss als Wohnraum ausbauen zu dürfen. Schließlich haben die direkt benachbarten Altbauten sowie ein Neubau die gleiche Höhe – und ihre Dachgeschosse als Wohnraum ausgebaut. Doch inzwischen sei das nicht mehr genehmigungsfähig, belehrte ihn das Brandschutzamt im vergangenen Herbst. Um Menschen von dort oben bergen zu können, brauche man die 5,50 Meter breite Aufstellfläche. Das gebe die Nathanaelstraße mit 4,10 Meter Fahrbahnbreite zwischen den Parkplatzstreifen nicht her.

Andere Städte legen Regeln weniger streng aus

Der von Ecobau beauftragte Brandschutz-Prüfingenieur Conrad Ehlich aus Leipzig hält die Sicht des Amtes für nicht nachvollziehbar. Zum Beispiel in München und in Kiel stellten die Richtlinien der Feuerwehr-Aufstellflächen im Einzelfall auf eine Breite von „mindestens 3,50 Meter“ ab. „In Leipzig fehlt zurzeit ein ämterübergreifendes Bestreben, Lösungsansätze wie in anderen Großstädten zu finden“, meint Ehlich. Dabei müssten weder der Brandschutz noch die Sicherheit der Bewohner leiden. Zum Beispiel gebe es vor dem Objekt in der Nathanaelstraße noch eine üppige Toreinfahrt als Freifläche.

Doch die Branddirektion argumentierte dagegen: Theoretisch könne ein Hauseigentümer jederzeit seine Toreinfahrt selbst zuparken oder sie ganz abschaffen. Zwar sei der Schwenkbereich für die Drehleiter auch vor den Nachbarhäusern zu klein – dort genieße die Wohnnutzung in den Dachgeschossen aber Bestandsschutz.

Konflikte zwischen Brandschutz und Milieuschutz

Ecobau ersann schließlich eine andere Lösung: Man könne das Dachgeschoss als große Maisonette-Einheit mit einer 60-Quadratmeter-Wohnung im dritten Stock verbinden. Brandschutztechnisch wäre das genehmigungsfähig. Für diesen Teil von Lindenau gilt jedoch seit 2020 eine „soziale Erhaltungssatzung“ (Milieuschutz), die das Verändern von Grundrissen verbietet. Deshalb lehnte das Baudezernat im Rathaus auch die neue Idee für das leere Haus in der Nathanaelstraße ab.

Der verhinderte Bauherr Vlcek weiß nicht mehr, was er tun soll. „Wenn wir das Dach nicht nutzen können, wird das ganze Vorhaben unwirtschaftlich oder wir müssten die anderen Wohnungen deutlich verteuern. Das kann doch auch die Stadt nicht wirklich wollen. Solche Zielkonflikte zwischen verschiedenen Vorschriften müssten mit gutem Willen lösbar sein.“

Wegen zunehmender Beschwerden hatten Baudezernat und Branddirektion erst im Juni die Prüfingenieurinnen und -ingenieure zu einem Gespräch geladen. Die Stimmung soll konstruktiv, aber unverbindlich gewesen sein. „Es ist auch im Interesse der Stadt, dass die Häuser instandgesetzt werden“, sagt Bauamts-Chefin Rödiger. Sie wirbt dafür, dass Bauherren die eigens geschaffenen Beratungsangebote der Stadt nutzen, bevor sie ihre Anträge einreichen. Bei großen Vorhaben klappe das oft gut.

Architekt Eilmann, der das Haus in der Tiefen Straße sanieren will, kennt die Beratungen. Er beklagt, dass dort ohne einen eingereichten Bauantrag, ohne Aktenzeichen oft gar nicht geholfen werden könne. Was er vorschlägt, um in der Tiefen Straße doch noch zu sanieren? Die Stadt könnte etwa ein Parkverbot ausweisen, um Platz zu schaffen für die Feuerwehr. Er habe das dem Bauamt schon im April vorgeschlagen. Die Antwort darauf stehe bis heute aus.

Von Denise Peikert und Jens Rometsch