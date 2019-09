CG-Chef Gröner im Interview - „Wenn die Stadt das Verfahren weiter verschleppt, wird sie Schadensersatz bezahlen“ Das Klima zwischen Christoph Gröner und der Leipziger Rathausspitze ist derzeit eher frostig. Im LVZ-Interview erklärt der Chef des milliardenschweren Projektentwicklers CG Gruppe, warum er das Grundstück für Leipzigs größten neuen Stadtteil verkauft hat. Und warum er von der Stadt vielleicht noch Schadensersatz verlangt.

CG-Chef Christoph Gröner (Mitte) beim Richtfest für ein neues City-Hostel in Leipzig. Es wird „Groners“ heißen und soll in diesem Winter in der Katharinenstraße 13 öffnen. Quelle: Rico Thumser