Streit um Flughafenausbau: Betroffene kommen erneut zu Wort

Leipzig

Gegen des Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle gibt es Widerstand. Einer der Kritikpunkte betrifft das Verfahren selbst. Die Einspruchsfrist sei zu kurz gewesen. Die zuständige Landesdirektion reagiert jetzt darauf und will die Unterlagen erneut auslegen.

„Als Planfeststellungsbehörde wollen wir eine möglichst umfassende Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an einem Verfahren erreichen, das für die gesamte Region bedeutsam ist“, teilt die zuständige Landesdirektion mit. Präsidentin Regina Kraushaar begründet die Entscheidung mit den Einschränkungen während der Pandemie.

Erhobene Einwendungen bleiben weiter bestehen

Neue Unterlagen, so heißt es weiter, würden nicht ausgelegt, sondern nur die, die bereits im November und Dezember eingesehen werden konnten. „Die im Zuge der ersten Auslegung erhobenen Einwendungen bleiben selbstverständlich wirksam, niemand muss seine Einwendung erneut erheben“, so Kraushaar weiter.

Nach ihrer Auskunft gab es nach der ersten Auslegungsrunde 3974 Einwendungen von insgesamt 5638 Einwohnern gegen das Vorhaben. „Darüber hinaus ist am 15. Februar 2021 eine vielfach gezeichnete Online-Petition gegen den Flughafenausbau bei der Landesdirektion abgegeben worden“, heißt es weiter. Man bearbeite bereits alle „frist- und formgerecht erhobenen Einwendungen“.

Einspruchsfrist war bereits auf zwei Monate verlängert worden

Die Unterlagen zum Ausbau des Flughafens waren im November und Dezember des vergangenen Jahres ausgelegt worden. Immer wieder hatten Bürgerinitiativen kritisiert, dass das Projekt zu spät und nicht ausführlich genug vorgestellt worden sei. Ferner gab es Kritik an der zu kurzen Einspruchsfrist.

Das hatte die Landesdirektion stets mit den Hinweis zurückgewiesen, dass man die Einspruchsfrist bereits um einen auf zwei Monate verlängert hatte. Gesetzlich vorgeschrieben sei ein Monat. Zudem habe man die Möglichkeit geschaffen, die Dokumente auch online einzusehen.

Die Entscheidung, die Unterlagen jetzt erneut auszulegen, erfolgt nach Informationen der LVZ auch, weil man sich als Behörde nicht den Vorwurf machen lassen will, Betroffene nicht ausreichend angehört zu haben. Das würde dann auch rechtlich zu einem Problem.

Behörde prüft jetzt auch ein Lärmgutachten der Grünen

Auch will sich die Landesdirektion ein von den Grünen vorgelegtes lärmmedizinisches Gutachten ansehen. Es geht nach Auskunft der Grünen-Landtagsfraktion auf mögliche gesundheitliche Folgen ein, die Fluglärm insbesondere während der Schlafenszeit verursacht. Gesetzlich vorgeschrieben ist ein solches Gutachten im aktuellen Planfeststellungsverfahren nach LVZ-Informationen nicht.

Ausgelegt werden die Unterlagen vom 28. Juni bis 27. Juli 2021 in den Gemeindeverwaltungen aller 17 Städte und Gemeinden, in denen sie schon im letzten Jahr einzusehen waren, heißt es. Einzusehen sind sie auch in der Landesdirektion selbst.

Auch am Flughafen soll das möglich sein, wie Unternehmenssprecher Thomas Reinhold sagt. Die Beteiligung der Bürger sei ein zentraler Faktor in dem Verfahren. „Der Ausbau des DHL-Drehkreuzes ist für uns wichtig, denn wir wollen den rund 11 000 Menschen, deren Arbeitsplätze direkt vom Flughafen Leipzig/Halle und DHL abhängen, weiterhin eine gute Zukunftsperspektive bieten.“

Zahl der Flüge wird sich deutlich erhöhen

Rund 300 Millionen Euro will die Flughafen Leipzig/Halle GmbH in den Ausbau des Frachtbereichs am DHL-Kreuz investieren. Über einen möglichen Baubeginn will das Unternehmen erst reden, wenn Baurecht vorliegt.

Geplant ist eine Flächenerweiterung um 66 Hektar, um den wachsenden Frachtflugverkehr zu bewältigen. Damit wird die Zahl der nächtlichen Flugbewegungen deutlich steigen.

Das Projekt umfasst auch den Bau neuer Rollwege, Standflächen für Frachtflieger, Enteisungsflächen sowie Aufenthalts- und Sanitärräume für Beschäftigte und eine Energiestation.

Von Andreas Dunte