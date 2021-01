Streit um Leipziger Bürgerhaushalt

Leipzig

Seit vielen Jahren wird er von der Leipziger Politik heiß ersehnt und diskutiert: der Bürgerhaushalt. Er soll die Messestädter künftig deutlich stärker daran beteiligen, wofür die Kommune ihr Geld ausgibt. Stuttgart zeige, so der Haushaltspolitiker der Linksfraktion, Steffen Wehmann, „dass gut konzipierte Bürgerhaushalte funktionieren“. So beteilige sich in der baden-württembergischen Landeshauptstadt jeder neunte Einwohner am Haushaltsverfahren und damit an der Setzung finanzpolitischer Schwerpunkte in ihrer Stadt. „Zahlen, von denen Leipzig bisher nur träumen kann“, findet Wehmann, dessen Fraktion bereits im Jahr 2003 erste Vorstöße zu einem Bürgerhaushalt unterbreitet hatte. Bislang können sich die Leipziger im Grunde erst dann mit Vorschlägen einbringen, wenn die Messen quasi gelesen und das Geld schon verteilt ist.

Eine halbe Million Euro pro Jahr

Nun, da am Mittwoch die entscheidende Abstimmung im Stadtrat über das Gesamtkonzept zur Einführung des Bürgerhaushaltes bevorsteht, ist jedoch ein Streit über ein grundlegendes Detail ausgebrochen.

In einem ersten Schritt sollen bereits ab diesem Jahr die Stadtbezirksbeiräte mit einem Budget ausgestattet werden, das die Bürgervertretungen vor Ort verwalten können. 500 000 Euro plant Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU) den Stadtbezirksbeiräten pro Jahr zu gewähren. Ob sie mit dem Geld Stadtteilfeste fördern, Vereine unterstützen, Sitzbänke und Mülleimer für den Park kaufen oder Nachbarschaftsprojekten unter die Arme greifen, das ist ihre Sache. Bei Einzelförderungen bis zu 1000 Euro soll jeder Beirat sogar ohne Anhörung der Verwaltung frei entscheiden können.

Biederstedt : Wahlkampfhilfe für den Norden

Doch gegen den Plan regt sich jetzt Widerstand. Statt – wie von Bonew – vorgesehen jedem der zehn Stadtbezirksbeiräten die gleiche Summe, also 50 000 Euro, zu geben, fordern die Grünen eine Budgetierung nach Einwohnerzahl. „Wir wollen nicht, dass das Geld mit der Gießkanne ausgeschüttet wird“, erklärte Martin Biederstedt gegenüber der LVZ. Wo mehr Einwohner leben, müsse auch mehr Geld aus dem großen Topf ankommen, weil dort die Aufgaben naturgemäß größer seien. Es könne nicht sein, dass der „zersiedelte Norden“ genauso viel Geld bekommt wie der dicht besiedelte Süden. Diese „Wahlkampfhilfe für den Norden“ wollen die Grünen dem Finanzbürgermeister nicht durchgehen lassen. Schließlich gehe es auch um Gleichbehandlung, hob der Grünen-Politiker hervor. So bekommen die Ortschaftsräte in den Ende der 1990er-Jahre eingemeindeten Ortsteilen am Rande Leipzigs seit Jahren sogenannte Brauchtumsmittel von der Kommune zur Verfügung gestellt.

Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte Der Stadtbezirksbeirat wird nach jeder Stadtratswahl neu zusammengesetzt. Je nach Wahlergebnis bestimmen die Parteien im Stadtrat elf Einwohner des Stadtbezirks als ehrenamtliche Mitglieder. Es können sich auch parteilose Mitglieder beteiligen, sofern sie von einer gewählten Partei unterstützt werden. Zusätzlich beauftragt der Oberbürgermeister im Einvernehmen mit dem Stadtbezirksbeirat einen Vorsitzenden. Der Stadtbezirksbeirat tagt einmal monatlich in einer öffentlichen Sitzung. Er kann zwar keine rechtlich bindenden Entscheidungen treffen, aber er hat ein Anhörungsrecht. Das heißt, bei allen Themen, die den jeweiligen Stadtteil betreffen, muss der Rat die Interessen und Empfehlungen des Stadtbezirksbeirates anhören. Der Beirat kann zudem „wichtige Angelegenheiten“ aus dem Viertel beim Stadtrat einreichen – die zuständigen Ausschüsse der Ratsversammlung und die Fachämter in der Stadtverwaltung müssen sich daraufhin mit dem Thema beschäftigen. In diesen zehn Stadtbezirken gibt es Stadtbezirksbeiräte. Sie sind für insgesamt 529 487 Leipziger zuständig (Stand: 2019): Mitte (65 684 Einwohner) Nordost (48 945 Einwohner) Ost (65 787 Einwohner) Südost (50 173 Einwohner) Süd (66 962 Einwohner) Südwest (54 310 Einwohner) West (51 924 Einwohner) Alt-West (44 183 Einwohner) Nordwest (23 236 Einwohner) Nord (60 284 Einwohner) Die Ortschaftsräte wurden eingerichtet, um den Ende der 1990er-Jahre nach Leipzig eingemeindeten, damals selbstständigen Gemeinde eine gewisse Eigenständigkeit und besondere Mitsprachemöglichkeit in kommunalen Belangen zu garantieren. Die Mitglieder werden wie auch die Stadträte bei einer Kommunalwahl gewählt. Die Mitglieder des Ortschaftsrats wählen einen Ortsvorsteher. Der Ortschaftsrat tagt in der Regel einmal monatlich in einer öffentlichen Sitzung. Der Ortschaftsrat kann zwar außer bei ortschaftsbezogenen Brauchtumsmitteln keine rechtlich bindenden Entscheidungen treffen, aber er hat ein Anhörungs-, Vorschlags- und Antragsrecht. Das heißt, bei allen Themen, die die jeweilige Ortschaft betreffen, müssen der Stadtrat und die Stadtverwaltung die Interessen und Empfehlungen des Ortschaftsrates berücksichtigen. Erst danach darf eine Entscheidung getroffen werden. Der Ortschaftsrat kann zudem Anträge beim Stadtrat einreichen – die entsprechenden Ausschüsse im Stadtrat und Fachämter müssen sich daraufhin mit dem Thema beschäftigen. Eingebracht werden dürfen jedoch nur Themen, ­deren Bedeutung nicht über die Ortschaft hinausgehen.­ Die nachfolgenden 14 Ortschaftsräte sind für insgesamt 72 176 Einwohner zuständig (Stand: 2019): Plaußig (635 Einwohner) Mölkau (6025 Einwohner) Engelsdorf (13 274 Einwohner) Liebertwolkwitz (5387 Einwohner) Holzhausen (6630 Einwohner) Hartmannsdorf-Knautnaundorf (1348 Einwohner) Miltitz (1938 Einwohner) Böhlitz-Ehrenberg (10 212 Einwohner) Rückmarsdorf (3188 Einwohner) Lützschena-Stahmeln (4168 Einwohner) Lindenthal (6635 Einwohner) Seehausen (2447 Einwohner) Wiederitzsch (8689 Einwohner)

Ortschaftsräte wollen gleiche Rechte wie Beiräte in Stadtbezirken

Anders als bei den Stadtbezirksbeiräte erhalten die 14 Ortschaftsräte das Geld pro Einwohner. Ab 2021 ist eine Anhebung auf sechs Euro pro Bürger geplant, insgesamt also 433 000 Euro. Im Gegensatz zu den Zuständigkeitsgebieten der Stadtbezirksbeiräte variiert die Zahl der Einwohner in den Regionen, die die Ortschaftsräte vertreten, jedoch sehr stark – von einigen Hundert in Plaußig bis zu mehr als 13 000 Einwohner in Engelsdorf. Die Ortschaftsräte wiederum beanspruchen nun auch das Recht für sich, wie die Stadtbezirksbeiräte ihre Budgets für investive Zwecke nutzen zu können – was ihnen bislang nicht möglich ist – und bis 1000 Euro eigenständig darüber zu entscheiden.

Die Debatte zeige, so Grünen-Stadtrat Biederstedt, dass die Existenz von Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten eine „Leipziger Besonderheit“ und eine Angleichung überfällig ist.

