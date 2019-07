Leipzig

Ein grünes H in einem gelben Kreis, auf den ersten Blick sieht das neue Bushaltestellenschild in der Beethovenstraße ganz gewöhnlich aus. Wäre da nicht das Foto eines blau-gelben Doppeldeckerbusses am unteren Rand. Das kleine Detail verrät: Es handelt sich hier nicht um eine gewöhnliche Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs, diese Haltestelle dient einem touristischen Zweck.

Seit wenigen Tagen fahren die Busse des Unternehmens Stadtrundfahrt Leipzig eigene Haltestellen an. Touristen können hier aussteigen oder auf einen nächsten Bus warten, um ihre Rundfahrt durch Leipzig fortzusetzen. Bald sollen auch an der Goethestraße, dem Westin-Hotel, am Zoo und dem Gohliser Schlösschen unternehmenseigene Haltestellen folgen, erklärt die Stadt Leipzig auf Nachfrage. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hatte die dafür nötige Liniengenehmigung bereits im April 2018 erteilt.

Konkurrenz ausgebremst

Dieser Stadtrundfahrt-Anbieter fährt seit kurzem seine eigene Haltestelle an. Quelle: Kempner

Die roten Busse des zweiten großen Stadtrundfahrt-Anbieters Leipziger Stadtrundfahrten GmbH fahren bis jetzt keine eigenen Haltestellen auf ihren Hop-on/Hop-off-Touren an. Dabei erkennt die Geschäftsführerin des Unternehmens Leipziger Stadtrundfahrten deren Mehrwert für das eigene Image natürlich auch: „Es ist ein schönes Mittel, um Aufmerksamkeit zu erregen und den Kunden einen Überblick zu geben“, sagt Isabell Strauch. Ihre Firma hat im April dieses Jahres ebenfalls eine Liniengenehmigung beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Dresden beantragt.

Die Antwort kam letzte Woche in Form eines unerfreulichen Briefes: Ein Konkurrenzunternehmen hätte rechtlichen Widerspruch gegen den Antrag eingelegt. Der müsse nun geprüft werden. Mit einem Ende des Genehmigungsverfahrens sei nicht vor November zu rechnen. Beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Dresden wird das soweit bestätigt: Auf Grundlage des Anhörungsverfahrens sei die Behörde verpflichtet abgegebene Stellungnahmen zu berücksichtigen.

Stadt strebt Kompromisslösung an

Ob die Stadtrundfahrt Leipzig GmbH, eine Tochter der Stadtrundfahrt Dresden GmbH, für die Verzögerung des Genehmigungsprozesses verantwortlich ist, wird weder seitens der Behörde noch seitens Geschäftsführung bestätigt. Klar indes scheint, Stadtrundfahrt Leipzig GmbH ist zumindest in den diesjährigen Sommermonaten mit den eigenen Haltestellen im Vorteil.

Selbst wenn die Konkurrenz die Liniengenehmigung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr schließlich zugesagt bekommen sollte, nimmt das Rathaus der zweiten Phase des Wettkampfes schon jetzt den Wind aus den Segeln: „Die Stadt Leipzig wird darauf hinwirken, dass wenn gleiche Ziele angefahren werden, sich mehrere Unternehmen dann auch eine Haltestelle teilen“, so die Ankündigung. In der Beethovenstraße wäre das der Fall – hier haben beide Konkurrenten einen Tourstopp in ihrem Plan.

Von Anna Flora Schade