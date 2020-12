Streit um Miete: Hartz-IV-Empfänger klagen erfolgreich gegen Jobcenter Leipzig

Leipzig

Immer mehr Hartz-IV-Empfänger gewinnen in Leipzig ihren Miet-Prozess gegen das Jobcenter. Jüngsten Urteilen des Sozialgerichts zufolge muss die Behörde den Betroffenen Geld nachzahlen. Hintergrund dafür ist, dass die Stadt Leipzig von einem viel zu geringen Bedarf an Wohnungen für einkommensschwache Single-Haushalte ausgegangen ist.

So gab das Gericht jetzt einer Mieterin aus dem Leipziger Südosten recht. Die alleinstehende Hartz-IV-Empfängerin, die neben dem Regelsatz auch Anspruch auf Mietkosten hat, sollte nach dem Willen des Jobcenters aus ihrer 55-Quadratmeter-Wohnung in eine billigere ziehen. Die Kosten für einen Ein-Personen-Haushalt seien zu hoch. „Es beanstandete ihre monatlichen Unterkunftskosten durch unstreitige Heizkosten und 337,21 Euro Bruttokaltmiete und forderte eine Kostensenkung auf maximal 269,57 Euro“, so Gerichtssprecher Carsten Kups. Ab Juli 2016 zahlte das Jobcenter nur noch den geringen Betrag, den eine Richtlinie der Stadt Leipzig von 2014 vorgibt. „Die Klägerin brachte seither monatlich circa 116 Euro ihrer Wohnkosten aus abgesparten eigenen Mitteln auf“, so Kups.

Fehler bei Kostenermittlung

Nach Auffassung der 17. Kammer ist allerdings diese „Deckelung auf monatlich 269,57 Euro unwirksam“. Vielmehr seien in Leipzig bis zu 386,10 Euro monatliche Bruttokaltmiete angemessen. Die Folge: Das Jobcenter müsse der Klägerin nun fast 700 Euro für das zweite Halbjahr 2016 – der Zeitraum, für den geklagt wurde – erstatten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Nach Ansicht des Gerichts liegen Fehler bei der Kostenermittlung vor. „Die am 18.12.2014 beschlossene Richtlinie der Stadt Leipzig stellt als Referenzwert für angemessene Unterkunftskosten bei Grundsicherung lediglich auf den Bruttokaltmietzins des billigsten Drittels der Wohnungen ab“, heißt es im Urteil vom 25. November 2020. Nach dem „Monitoringbericht Wohnen“ 2016/2017 und dem „Wohnungspolitischen Konzept der Stadt Leipzig“, Fortschreibung 2015, seien bis zu circa 39 000 Einpersonenhaushalte einkommensschwach. Das billigste Drittel der Ein- und Zweiraumwohnungen umfasse aber nur circa 16 000 Wohnungen. Damit sei „ein Ausweichen auf höherpreisige Wohnungen unvermeidbar“.

Gericht lässt Berufung zu

Auch andere Richter des Gerichts vertreten diese Auffassung. So verurteilte die 24. Kammer am 15. Dezember das Jobcenter im Falle eines weiteren Klägers zur Nachzahlung von 16,43 Euro monatlich. Dessen Anwalt Sebastian E. Obermaier betonte: „Die Anzahl der angemessenen Wohnungen für Ein-Personen-Haushalte lag und liegt eklatant unter dem Bedarf.“ Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls wurde die Berufung zum Sächsischen Landessozialgericht zugelassen. Der Fachanwalt für Sozialrecht geht davon aus, dass die in Leipzig ab 2015 geltende und heftig umstrittene Richtlinie für die Kosten der Unterkunft (KdU) sowie alle darauf aufbauenden in den Folgejahren der Überprüfung durch Gerichte „nicht standhalten“ werden. „Für all diejenigen, die sich rechtzeitig formgerecht gewehrt haben, steigt die Hoffnung auf Nachzahlungen nebst Zinsen“, prophezeit der Sozialrechtsexperte.

Anwalt verweist auf Fristablauf

Diejenigen Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II beziehungsweise XII, die sich nicht gewehrt hätten, können auch auf Nachzahlungen zumindest für die Zeit ab 1. Januar 2019 hoffen, wenn ihr Überprüfungsantrag nach Paragraf 44 des SGB X spätestens am 31. Dezember 2020 um 23.59 Uhr beim Jobcenter beziehungsweise beim Sozialamt eingegangen ist. Höchste Eile sei also geboten, so Obermaier.

Zu den Unterkunftskosten sind laut Sozialgericht „zahlreiche weitere Verfahren“ anhängig.

Von Sabine Kreuz