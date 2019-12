Streit um Zahlungen: Café Telegraph überraschend geschlossen

Leipzig

Die Tische sind gedeckt, und es scheint so, als müsse nur jemand aufschließen, um den Betrieb fortzuführen. Doch das Café Telegraph ist seit dem Wochenende zugesperrt. Hinter dem Hinweis am Eingang, es sei „aus technischen Gründen geschlossen“, steckt offenbar ein Konflikt zwischen Betreiber und dem Vermieter.

Mozak hatte auf Einigung gehofft

Das Team um Igor Mozak, der 2001 das ehemalige Lokal Blauer Stern am Dittrichring 18-20 als Telegraph eröffnete, wurde am Donnerstag von einer Zwangsräumung überrascht. „Es geht um Zahlungsrückstände“, informiert der Gastronom, „dieses harte Durchgreifen hat uns kalt erwischt, denn bis zuletzt hatte ich auf eine Einigung mit dem Hauseigentümer gehofft.“

Seit 2017 hatte der in der Ukraine geborene und seit den späten 1980ern hier lebende Mozak mit Widerständen zu kämpfen. Nach einem Wasserrohrbruch wurden Sanierungsmaßnahmen nötig – zwei Sommermonate lang blieb der Telegraph zu, so der Wirt; das bedeutete ebenso Einnahme-Einbußen wie der Ausfall der Heizung im darauf folgenden Winter. Erst im Dezember 2018 sei die Reparatur ausgeführt worden. „Die niedrigen Temperaturen damals haben uns viele Besucher gekostet“, sagt Mozak rückblickend. Hinzu kam ein anderer klimatischer Extremfall: Lähmende, brütende Sommerhitze zwischen den dicken Altbauten der Innenstadt hätten manche vom abendlichen Kneipengang abgehalten.

Beschwerde beim Landgericht

Damit schob Mozak eine Bugwelle von Zahlungsrückständen vor sich her, „die wurde aber seit dem vergangenen September spürbar abgetragen“. Auch deswegen ging der Wirt von einem Einvernehmen mit dem Vermieter aus, doch der habe keine Gesprächsbereitschaft signalisiert. Aktuell läuft eine Beschwerde von Mozaks Anwalt beim Landgericht, die Räumung sei unrechtmäßig sowie unverhältnismäßig gewesen. Mozak hat Hausverbot und damit keinerlei Zugriff auf Unterlagen oder Telegraph-Computer.

Die Hoffnung, dass es mit dem Telegraph weitergeht, hat er nicht aufgegeben. „Das liegt mir auch wegen des Personals am Herzen. Heftig, dass alles kurz vor Weihnachten passiert“, meint der Mann, der bis 2002 die Kneipe Markt 9 und kurz nach der Wende das legendäre „St. Petersburg“ im damals noch unsanierten Hansa-Haus betrieb.

Jazzclub-Chef ist entsetzt

Von der Ungewissheit ist auch der Jazzclub Leipzig betroffen, der im Telegraph-Keller regelmäßig Konzerte veranstaltet. Geschäftsführer Stefan Heilig ist entsetzt: „Die Nachricht von der Schließung kam für uns völlig unerwartet.“ Nur dank der rechtzeitigen Info eines Insiders habe man vor der Räumung sämtliches Inventar, das im Eigentum des Jazzclub ist, sichern können. „Wir prüfen rechtliche Schritte, da wir den Keller für viele Konzerte im kommenden Jahr gebucht haben. Durch die Schließung sind wir als Untermieter in einer akuten Notsituation, wir haben keinen Veranstaltungsort mehr.“

Konzert-Retter gesucht

Momentan verhandelt der Verein mit verschiedenen Betreibern über alternative und Interims-Lösungen, „wir bemühen uns auch um eine Vereinbarung mit dem Eigentümer des Telegraphen, wir würden den Keller auch direkt von ihm mieten.“ Es gebe Zuversicht, über die Feiertage eine Lösung zu finden, so dass alle Konzerte wie geplant durchgeführt werden können, meint Heilig und fügt hinzu: „Wer dem Jazzclub als Spielstätte kurzfristig helfen kann, den bitten wir herzlich um eine Nachricht per Mail an info@jazzclub-leipzig.de.“

Von Mark Daniel