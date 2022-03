Leipzig

Einen dramatischen Einbruch gab es 2021 bei den Eisvögeln in Leipzig. Die Population ist stark dezimiert, gerade mal fünf Reviere wurden im Stadtgebiet bebrütet. Davon hatten nur vier Vogelpaare Nachwuchs – zwei davon zweimal. Ursache war der strenge Frost ab Mitte Februar 2021. Die Leipziger Fließgewässer froren zu und der Eisvogel konnte nicht mehr nach Nahrung fischen. Viele Tiere verhungerten entweder oder wanderten in Regionen mit weniger strengem Frost ab. Der blau-orange Vogel legt seine Bruthöhlen am Steilufer von Fließgewässern an und beginnt normalerweise Ende Februar mit der Fortpflanzung. 

Rekordjahr 2020 nach mehreren milden Wintern

„Solche Einbrüche sind ganz normal, in der Regel erholt sich die Population wieder“, sagt Gutachter Jens Kipping von der Firma Biocart. Er überwacht im Auftrag der Stadt Leipzig die Eisvogel-Bestände und stellte am Montag die Ergebnisse für das Jahr 2021 vor. Zum Vergleich: Im Rekordjahr 2020 gab es 57 Eisvogel-Brutreviere im Stadtgebiet, der höchste Bestand seit Beginn der Aufzeichnungen vor 20 Jahren. Dieser Rekord sei auf eine Reihe milder Winter zurückzuführen, schätzt Kipping ein. Der Eisvogel habe sowohl vom wieder sauberen Wasser als auch von den milden Wintern profitiert. „Dennoch hat Leipzig eine stabile Eisvogel-Population; nicht nur am Floßgraben, sondern im gesamten Stadtgebiet“, ist Amtsleiter Peter Wasem vom Amt für Umweltschutz zuversichtlich, dass sich der Bestand wieder erholt: „Ich gucke hoffnungsvoll auf den aktuell milden Winter.“

Allgemeinverfügung soll Störungen reduzieren

Seit 1. März gilt in der Messestadt wieder die Allgemeinverfügung zum Schutz des Eisvogels im Floßgraben. Um die Brut nicht zu stören, ist das Befahren mit Motorbooten dort ganzjährig verboten. Muskelbetriebene Boote dürfen den Floßgraben bis zum 30. September nur zu eingeschränkten Zeiten passieren – täglich von 11 bis 13 Uhr, von 15 bis 18 Uhr und von 20 bis 22 Uhr. Laut Gutachter Kipping unterbricht der Eisvogel das Füttern seiner Jungtiere, wenn der Floßgraben befahren wird – und holt die Fütterung in den Pausenzeiten nach.

Ein Drittel aller erfolgreichen Eisvogel-Bruten in Leipzig stammt aus dem Floßgraben. Der Gewässerabschnitt mit seinen steilen Ufern bietet die besten Brutbedingungen im Auwald und ist daher besonders wichtig. Mit der Begrenzung der Durchfahrtszeiten sollen Störungen reduziert, soll ein Ausgleich zwischen den Interessen von Mensch und Tier geschaffen werden.

Auch Überwachung von Bibern und Greifvögeln

Erstmals wurden beim Monitoring 2021auch Biber, Baumfalken, Rotmilane, Schwarzmilane, Wespenbussarde und Graureihern in ausgewählten Gewässerabschnitten überwacht. Der Biber nimmt eine Schlüsselstellung ein. Wenn es ihm gut geht, geht es auch anderen wassergebundenen Tier- und Pflanzenarten gut. Bezüglich der Graureiher zeigte sich: Die Brutkolonien an der Unteren Weißen Elster zwischen Schkeuditz und Möckern sowie in Wehlitz sind erloschen. Wahrscheinlich wurden sie durch Waschbären geplündert.

Von Kerstin Decker