Leipzig

Die AfD-nahe Gustav-Stresemann-Stiftung lädt am 7. Oktober um 19 Uhr in die Alte Handelsbörse ein, um über das 30-jährige Jubiläum der Friedlichen Revolution und jüngste Entwicklungen im wiedervereinigten Deutschland zu reden. Unter der Überschrift „30 Jahre – und die DDR kommt zurück“ werden die Bürgerrechtler Angelika Barbe und Siegmar Faust, die Sängerin Isabelle Kusari und der Cellist Matthias Moosdorf sprechen. Barbe und Faust gelten als AfD-nah; sie traten zuletzt bei Wahlkampfveranstaltungen der Partei auf, Moosdorf arbeitet für die AfD im Deutschen Bundestag.

Die Veranstalter betonen, dass sie ihren Diskussionsabend als Gegenveranstaltung zum umstrittenen Auftritt von Gregor Gysi ( Linkspartei) sehen, der am 9. Oktober in der Peterskirche über die Friedliche Revolution spricht (die LVZ berichtete). Die Stiftung will auch das Erbe der DDR beleuchten und herausarbeiten, was davon bis in die heutige Zeit reicht. Diskutiert werden soll über Themen wie das Verschwinden des SED-Parteivermögens, über die Mittel und Methoden des Staatssicherheitsdienstes der DDR, den aktuellen Berliner Mietendeckel und Kollektivierungsforderungen aus der Politik. Der Eintritt ist frei.

Wie berichtet, ist die Stresemann-Stiftung vor wenigen Tagen im Rechtsstreit um die Namensverwendung unterlegen. Vor Gericht erwirkten die Enkel des früheren Reichskanzlers eine Umbenennung der Stiftung.

Von Andreas Tappert