Sie geben viel, tragen die Nächstenliebe nicht nur im Namen: die Mitglieder des Strickkreises im Hilfsverein Nächstenliebe. Doch jetzt brauchen sie selbst Hilfe. Weil sie kurzfristig, nämlich schon Ende dieses Monats, ihre Büros räumen müssen, suchen sie dringend Ersatz. Zwei kleine Miet-Büroräume in der Nähe des Hauptbahnhofs oder im Bereich Leipzig-Ost würden reichen, sagt Organisatorin Johanna Thiele – und bittet dringend um Hilfe. Kontakt unter 0341/688 63 19.

Unter dieser Nummer können sich auch interessierte Ehrenamtliche melden, die zwei Stunden Zeit pro Woche aufbringen können. Das nächste Treffen der Gruppe findet am Freitag, 30. August, von 16 bis 18 Uhr in der Gerberstraße 20 statt. Es wird gemeinsam für benachteiligte Kinder in Albanien und der Ukraine gestrickt.

