Die Leipziger Stadtwerke erhöhen ihre Energiepreise zum 1. Januar 2022 deutlich. Insbesondere Kunden in der Grundversorgung werden künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Beim Strom geht es da um etwa vier Prozent, beim Gas um 29 Prozent hinauf. Die Fernwärme verteuert sich generell um durchschnittlich 8,6 Prozent.

Als Gründe dafür nannte Stadtwerke-Sprecher Frank Viereckl die Umlagen-Politik in Deutschland und die Entwicklung an den weltweiten Energiemärkten. Vor allem die Kosten für den Bezug von Öl und Gas seien drastisch gestiegen. Hinzu kämen neue Stufen in der Kohlendioxid-Bepreisung. „In diesem Jahr ist die Dynamik deutlich höher als in den Vorjahren.“ Daher müsse das kommunale Unternehmen – wie andere Energieversorger auch – die steigenden Kosten umlegen. Kunden mit längeren Vertragslaufzeiten profitierten jedoch weiterhin von den dort vereinbarten Preisgarantien.

Strompreis steigt in der Grundversorgung

Die Strompreise in der Grund- und Ersatzversorgung (L-Strom.basis) erhöhen sich ab Anfang 2022 um durchschnittlich vier Prozent. Konkret steige hier der Brutto-Arbeitspreis für die Kilowattstunde (kWh) von 28,26 auf 29,37 Cent/kWh; der jährliche Brutto-Grundpreis (bei einem Standard-Stromzähler) von 148,94 auf 154,94 Euro. Für einen typischen Leipziger Jahresverbrauch mit 1.800 kWh bedeute dies eine Mehrbelastung von 26 Euro brutto im Jahr.

Anlass dieser Anhebung des Tarifs in der Grundversorgung sei insbesondere die Senkung der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umlage) sowie gestiegene Kosten für die Energiebeschaffung, erläuterte der Sprecher. Hinzu kämen geänderte Entgelte des Netzbetreibers sowie bei weiteren staatlichen Umlagen.

Für einige Sonderverträge wird es günstiger

Hingegen blieben die Strompreise in den aktuellen Sonderverträgen (L-Strom.bestpreis mit verschiedenen Laufzeiten) weitgehend stabil. Mit Abschluss eines solchen Vertrages könnten sich die Kunden auch weiterhin eine eingeschränkte Preisstabilität (ausgenommen Steuern, Abgaben, sonstige staatlich veranlasste Belastungen) sichern – aktuell bis maximal zum 31. Dezember 2023. „Das schützt vor Kostenänderungen bei Beschaffung und Netzentgelten“, so Viereckl. Eine entsprechende Vertragsumstellung sei auch noch in den nächsten Wochen online oder per Telefon möglich. Nur am Montag habe es zeitweilig technische Probleme auf dem entsprechenden Online-Portal der Stadtwerke gegeben.

Für eine Kunden-Gruppe würden die Strompreise im nächsten Jahr sogar sinken. Das betreffe alle Haushalte, die 2021 einen L-Strom.bestpreis-Vertrag abgeschlossen und sich dabei für eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2022 entschieden hatten. Sie bleiben 2022 von der Steigerung der Beschaffungskosten und Veränderung der Netzentgelte ausgenommen, profitieren indes von der Weitergabe gesunkener Steuern und Abgaben in Höhe von 3,13 Cent/kWh brutto. Bei dem durchschnittlichen Leipziger Haushalt mit 1.800 kWh Jahresverbrauch würden damit die Stromkosten 2022 insgesamt um 56 Euro niedriger ausfallen als im Jahr 2021.

15 bis 29 Prozent mehr bei den Gastarifen

Auch für Gaskunden in der Grundversorgung (Tarif L-Gas.basis)wird eine Änderung des Preises notwendig. Anlass der Preisänderung sind insbesondere die gestiegenen Kosten für die Energiebeschaffung und den CO2-Preis, der von Gesetzes wegen für Emissionen von Kohlenstoffdioxid (CO2) gezahlt werden muss. Die gesunkenen Kosten für die Entgelte des Netzbetreibers sind ebenfalls berücksichtigt. Der Brutto-Arbeitspreis für die Kilowattstunde (kWh) steigt 2022 von 6,28 auf 8,33 Cent/kWh, der jährliche Brutto-Grundpreis sinkt von 137,50 auf 135,52 Euro. Für einen Vier-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 20.000 kWh bedeute dies eine Steigerung der Kosten um rund 29 Prozent beziehungsweise 408 Euro brutto im Jahr.

Kunden, die 2021 einen L-Gas.bestpreis-Vertrag abgeschlossen und sich eine eingeschränkte Preisstabilität bis zum 31. Dezember 2022 gesichert haben, bleiben von der Steigerung der Beschaffungskosten verschont. Sie erhalten zum 1. Januar 2022 nur die gestiegenen Kosten für den CO2-Preis weitergereicht - die Preisanpassung beträgt somit lediglich 0,11 Cent/kWh brutto. Bei einem Musterkunden mit 20.000 kWh Verbrauch bedeutet dies eine Steigerung um 22 Euro brutto im Jahr. Im Durchschnitt verteuern sich aber auch die Sonderverträge beim Gas um 15 Prozent.

Bei Fernwärme kommen 67 Euro hinzu

Die Fernwärme der Leipziger Stadtwerke verteuert sich ebenfalls erheblich. Weil der Einkaufspreis für Gas um 28 Prozent sowie der CO2-Preis um mehr als 70 Prozent emporgeschnellt sind, steige der Preis für das Fernwärme-Produkt Leipziger wärme.komfort um im Schnitt 8,6 Prozent. Wegen eines früheren Rückganges der Öl- und Gaspreise waren die Fernwärme-Tarife für das laufende Jahr 2021 aber deutlich gesenkt worden, erläuterte der Sprecher. „Das Preisniveau von 2022 entspricht damit nun wieder etwa dem aus dem Jahr 2020.“ Für Mieter in einem typischen Leipziger Mehrfamilienhaus (7.000 kWh Jahresverbrauch pro Wohnung) bedeute die jetzige Veränderung beim Produkt Leipziger wärme.komfort konkret, dass sie für 2022 zusätzlich rund 67 Euro brutto an Kosten einplanen müssen.

Ein Preisrechner für alle Tarife der Stadtwerke findet sich im Internet unter der Adresse https://www.l.de/stadtwerke/extras/produktfinder-privatkunden. Fragen würden Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr unter Telefon 0341 121-6666 sowie im Energie- und Umweltzentrum in der Katharinenstraße 17 von Montag bis Freitag jeweils 10 bis 17 Uhr beantwortet.

Von Jens Rometsch