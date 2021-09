Leipzig/Dresden

Es war ein herkömmlicher Luftballon, der Dresden am Montag wortwörtlich den Stecker zog. Gegen 14 Uhr blieben Bahnen stehen, in Kaufhäusern ging das Licht aus, die Feuerwehr musste ausrücken, um Menschen aus steckengebliebenen Fahrstühlen zu evakuieren. All das wegen jenem Ballon, der in eine empfindliche Stelle des Umspannwerks Dresden-Süd gelangt ist. Der Vorfall führt vor Augen, wie sehr der Alltag vom Strom abhängt – und wirft die Frage auf: Wie anfällig sind die Netze in Leipzig? Und kann ein Blackout auch das Stadtgebiet treffen?

Frank Viereckl, Sprecher der Leipziger Gruppe, schildert im Gespräch mit der LVZ ein mögliches Szenario: „Wenn ein zentrales Umspannwerk betroffen ist und ausfällt, kann es dazu kommen, dass die Hälfte der Stadt vorübergehend nicht versorgt werden kann“. Als kommunaler Versorger verantwortet die L-Gruppe die hiesige Stromversorgung.

Stadt erarbeitet entsprechende Pläne

Wie es am Dienstagnachmittag aus dem Rathaus hieß, befasst sich die Stadt mit konkreten Vorgehensweisen für einen möglichen Stromausfall. „Die Stadt Leipzig befindet sich im Prozess der Erarbeitung entsprechender Pläne“, erklärte eine Sprecherin. Dies geschehe in enger Abstimmung mit den Stadtwerken.

Die Schilderungen lassen vermuten, dass es sich dabei um keinen formalen Akt handelt: Blackouts hätten eine „komplexe Wirkung“, so müssten in diversen staatlichen und nicht staatlichen Bereichen geeignete Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden. „Blackout-Planungen sind vor diesem Hintergrund nicht vergleichbar mit den „üblichen“ Krisenplänen“, hieß es.

Kein hundertprozentiger Schutz

Frank Viereckl von der L-Gruppe bezeichnet die städtischen Stromnetze derweil als „gut gesichert“. Das Stromnetz in Leipzig sei grundsätzlich in Ringen angeordnet. „Bei einem Ausfall würden wir sofort auf einen anderen Kreis umschalten“, betont er, dies könne allerdings etwas dauern. Im Regelfall seien aber 90 Prozent der betroffenen Haushalte innerhalb von zehn Minuten wieder versorgt.

Der Reste vom Übeltäter: Thomas Geithner, Polizeisprecher der Stadt Dresden, zeigt während einer Pressekonferenz die Metallfolie des Ballons, der im Umspannwerk Dresden-Süd entdeckt worden ist. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Dennoch möchte Viereckl nichts ausschließen. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich beim Vorfall in Dresden nicht um einen gezielten Angriff. „Wenn aber jemand mit krimineller Energie angreift, kann man das nicht zu einhundert Prozent schützen“, relativiert der Sprecher.

Krankenhäuser arbeiten mit Notstromaggregaten

Für den kommunalen Versorger sind diese Angaben generell nicht ohne Risiko: Details, etwa zu den Standorten der kritischen Infrastruktur, könnten Nachahmer animieren, „die uns beweisen wollen, dass man so etwas bei uns auch anrichten kann“, wie Viereckl sagt. Seinen Aussagen zufolge gab es erst im vergangenen Winter einen Brand in einem neuen Umspannwerk, in etwa 10.000 Haushalten fiel im Leipziger Norden für ein bis zwei Stunden der Strom aus.

Auch wenn Strom nur für einige Stunden fehlt: In vielen Fällen ist Elektrizität lebensnotwendig. Krankenhäuser setzen daher auf Notstromaggregate. Laut Viereckl sei die Versorgungssicherheit dadurch „doppelt und dreifach“ sichergestellt. „Es besteht nicht die Gefahr, dass deshalb eine lebensnotwendige Operation abgebrochen werden muss“, so der Sprecher.

Bahnnetze werden unabhängig versorgt

Die Folgen eines breitflächigen Stromausfalls wie in Dresden sind jedenfalls einschneidend – so mussten auch die Straßenbahnen ihren Betrieb unterbrechen. Ein Stromausfall komme aber nicht in jedem Fall einem Stillstand auf der Schiene gleich, wie Marc Backhaus von den Leipziger Verkehrsbetrieben betont.

Der Sprecher bringt es auf die Formel: „Selbst wenn zuhause das Licht ausfällt, ist es möglich, dass die Straßenbahn weiterfährt.“ Der Grund: Die Stromnetze der Trams sind separiert, 46 Unterwerke sind demnach zuständig, den Strom an die Teilnetze zu leiten. Allerdings schränkt auch Backhaus ein: „Natürlich gibt es immer technische Umstände, dass auch diese Netze ausfallen.“

Straßenbahn am Leipziger Hauptbahnhof: „Selbst wenn zuhause das Licht ausfällt, ist es möglich, dass die Straßenbahn weiterfährt.“ Quelle: Andre Kempner

Ähnlich äußert sich die Deutsche Bahn: Eine Sprecherin verwies gegenüber der LVZ auf eine Versorgungssicherheit von 99,99 Prozent bei den eigenen Stromnetzen – vor diesem Hintergrund sei ein großflächiger Ausfall bei der Stromversorgung „sehr unwahrscheinlich.“ Zudem könne eine Bahnstrecke von mehreren Punkten aus versorgt werden. „Ein regionaler Stromausfall im öffentlichen Netz hätte daher keine unmittelbaren Folgen für den Zugbetrieb.“

Alarmanlage im Museum funktioniert auch batteriebetrieben

Auch kulturelle Einrichtungen haben indes vorgesorgt. Wenn im Museum der bildenden Künste der Strom ausfällt, geht ein komplexes Ersatzsystem in Betrieb, sagt Torsten Cech, Leiter des Bereichs Technik und Sicherheit im Museum. So werde eine Notlichtanlage eingeschaltet, die die wichtigsten Wege im Haus beleuchtet. Andere Bereiche wie die Klimatechnik könnten vier bis fünf Stunden über eine Netzersatzanlage betrieben werden, dafür gebe es einen 3000 Liter fassenden Dieseltank. Einmal im Jahr werde die Anlage vom TÜV überprüft, erklärt Cech.

Im Scheunenhofcenter mit Edeka Markt in Pirna gingen am Montag die Lichter aus. Quelle: Daniel Förster

Sicherheitssysteme wie Brandschutz oder Alarmanlagen könnten 60 Stunden über einen Batteriebetrieb aufrechtgehalten werden. Auch für die allgemeine Telefonanlage gibt es im Museum ein Ersatzsystem. Cech arbeitet seit 2006 im zwei Jahre zuvor eröffneten Museumsneubau. „Bisher ist der Strom nur ein paar Minuten ausgefallen.“

Bundesamt bittet um Vorsorge

Da es auch deutlich länger dunkel bleiben kann, verweist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in einer Publikation auf Vorkehrungen, die die Bevölkerung für den Ernstfall treffen sollte. Dazu zählen das Anschaffen eines Vorrats an Lebensmitteln und Trinkwasser oder das Bereitstellen von Kerzen. Die Stadt Leipzig lässt über eine Sprecherin mitteilen: „Bürger der Stadt sollten das Ereignis von Dresden zum Anlass nehmen, ihren eigenen Vorsorgestatus zu überprüfen.“

Von Florian Reinke und Jürgen Kleindienst