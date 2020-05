Strukturreform im Leipziger Rathaus kostet jährlich 350.000 Euro

Leipzig

Debatte um die geplante Strukturreform im Leipziger Rathaus: Redner von CDU, FDP und AfD übten am Donnerstag in der Ratsversammlung heftige Kritik am Umgang von Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) mit dem Wirtschaftsdezernat. Nach dem Ende der Amtszeit von Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht ( CDU) wird es ab September in Leipzig zunächst keinen Wirtschaftsbürgermeister mehr geben. Denn durch die vom Stadtrat am Donnerstag mehrheitlich beschlossene Aufspaltung des Mega-Ressorts „Jugend, Soziales, Schule, Gesundheit“ in zwei Dezernate hätte Leipzig ab September acht Bürgermeister. Aber nur sieben erlaubt die derzeitige sächsische Gemeindeordnung.

Jung : Strukturreform ist Antwort auf Bevölkerungswachstum

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Quelle: dpa

Eine Neufassung des Gesetzes sei nach den Worten von Jung jedoch im Landtag vorgesehen. Sie soll es Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern künftig erlauben, acht Bürgermeister zu bestellen. Der Bürgermeisterposten für das Wirtschaftsdezernat werde ausgeschrieben, „sobald als möglich die gesetzliche Änderung vollzogen ist“, beteuerte Jung. Er begründete die Strukturreform mit dem Bevölkerungswachstum und den damit besonders im Sozial- und Schuldezernat einhergehenden Belastungen. Aus diesem Grund sei auch bereits eine Trennung der Stadtratsausschüsse in Jugend/Schule und Soziales erfolgt.

Tornau : Grundsätzliches Unverständnis

Frank Tornau (CDU). Quelle: Kempner

Ungeachtet dessen äußerte CDU-Fraktionsvorsitzender Frank Tornau ein „grundsätzliches Unverständnis“. Jung habe zunächst beabsichtigt, das Wirtschaftsdezernat zeitweilig ganz abzuschaffen und die betroffenen Ämter auf andere Geschäftsbereiche aufzuteilen. „Das wäre tatsächlich ein verheerendes Signal an die Wirtschaft, an alle Unternehmer und Arbeitnehmer in dieser Stadt“, so Tornau. Es sei auch nicht einzusehen, warum in der jetzigen Situation ausgerechnet die Stelle des Wirtschaftsbürgermeisters ab September erst einmal nicht besetzt werden soll. Tornau: „Ebenso gut könnte man eines der neu geschaffenen Dezernate kommissarisch leiten lassen.“

Morlok : Eingeständnis Ihrer eigenen politischen Fehler

Sven Morlok (FDP). Quelle: Kempner

FDP-Politiker Sven Morlok von der Freibeuter-Fraktion zeigte sich zufrieden, dass Jung von seinem ursprünglichen Plan abgerückt war: „Eine zeitweise Auflösung des Wirtschaftsdezernates wäre in der jetzigen schwierigen wirtschaftlichen Situation kaum vermittelbar.“ Die Strukturreform hingegen verteidigte Morlok, da im bisherigen Schul- und Sozialdezernat „einiges im Arge“ liege. „Wenn zwei Dezernenten, eine bessere Struktur, eine bessere Führung und ein besseres Controlling dazu führen würden, dass wir ein mickriges Prozent bei den Hilfen zur Erziehung einsparen würden, wären die Mehrausgaben für Personal- und Sachkosten für die neue Struktur locker finanziert“, sagte der FDP-Politiker. Er bezog sich darauf, dass die Ausgaben zu den sogenannten Hilfen zur Erziehung in einem Jahr um 40 Millionen auf mehr als 100 Millionen Euro angestiegen waren. Seine Fraktion habe die Teilung des Amtes für Jugend, Familie und Bildung mehrfach gefordert. Jung käme dem jetzt sehr spät nach. Insofern sei die jetzt geplante Verwaltungsreform auch „ein Eingeständnis Ihrer eigenen politischen Fehler“, hielt der FDP-Politiker dem Oberbürgermeister vor.

Droese : Wirtschaftsdezernat ohne Bürgermeister ist falsches Signal

Siegbert Droese (AfD). Quelle: Kempner

„Das größte Problem für uns an der Vorlage ist, dass Sie die Axt an das Wirtschaftsdezernat anlegen wollen“, sagte Siegbert Droese von der AfD. Er kritisierte die kurze Beratungszeit. „Der Beschlussvorschlag ist uns in der vorigen Woche bekannt geworden. Wir hätten noch deutlich mehr Beratungsbedarf gesehen.“ Es sei richtig, in einer wachsenden Stadt über die Verwaltungsarchitektur zu sprechen. In einer Phase, da die Wirtschaft in einer großen Krise stecke, sei das „Aufblähen der Verwaltung“ und „das Wirtschaftsdezernat in Frage zu stellen und ohne Bürgermeister zu lassen“, allerdings ein falsches Signal.

Andrea Niermann Quelle: privat

Von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie seien gerade diejenigen betroffen, „die die Steuern erwirtschaften, von denen wir hier alles bezahlen“, sagte Andrea Niermann ( CDU). Nach ihren Worten werde die Verwaltungsstruktur mindestens 350 000 Euro jedes Jahr zusätzlich kosten. Niermann: „Man stelle sich vor, die Lufthansa nimmt Staatshilfen von neun Milliarden Euro und bläht danach erst mal den Vorstand auf.“ Die Strukturänderung sei „politisch unseriös und mit meinen politischen Wertvorstellungen nicht vereinbar“, so Niermann weiter. „Und warum?“, fragte sie an den OBM gewandt. „Weil Sie Ihrer SPD einen Bürgermeistersitz erhalten wollen, der Ihnen nach sächsischer Gemeindeordnung nicht zustehen dürfte.“ Zudem wolle er damit ein Wahlversprechen erfüllen. Im OBM-Wahlkampf hatten die Grünen ihre Kandidatin zurückgezogen und für die Wiederwahl von Jung geworben. Jetzt beanspruchen die Grünen einen der neuen Dezernatsposten für sich.

Pellmann : Es geht nicht um personelle Besetzung der Posten

Sören Pellmann (Linke). Quelle: Kempner

Es gehe jetzt nicht um die personelle Besetzung der Bürgermeisterposten, wandte Linken-Fraktionsvorsitzender Sören Pellmann ein. „Dafür gibt es Auswahlkommissionen und jeder Bürgermeister, jede Bürgermeisterin hat sich der Wahl hier im Stadtrat zu stellen.“ Er halte es für sinnvoll, die Dezernatsstruktur zu verändern. Dies müsse losgelöst von „irgendwelchen Personalvorschlägen“ erfolgen.

SPD und Grüne beteiligten sich nicht an der Diskussion.

Stellenausschreibung für drei Bürgermeister

Durch den Ratsbeschluss werden nun die Bürgermeisterstellen für die zwei neuen Dezernate „Soziales, Gesundheit, Vielfalt“ und „Jugend, Schule, Demokratie“ ausgeschrieben, ebenso für das Dezernat „Umwelt, Klima, Ordnung, Sport“. Alle drei Posten sollen im September neu besetzt werden.

Von Klaus Staeubert