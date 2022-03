Leipzig

Nach dem dritten Versuch, ein Abwahlverfahren gegen ihren Rektor Mark Mietzner in Gang zu setzen, gibt der Studierendenrat (StuRa) der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) nach eigener Aussage auf. „Wir akzeptieren die demokratische Entscheidung“, sagte StuRa-Sprecher Lyubomyr Tartakovskyy, nachdem der HTWK-Senat den studentischen Antrag in einer außerordentlichen Sitzung beraten und am Ende nur die drei Studierenden in dem Gremium dafür gestimmt hatten. Im November und Januar hatten die Studierenden bei ihren ersten beiden Versuchen wie berichtet auch noch einige Senatorinnen und Senatoren aus der Professorenschaft und von den Mitarbeitenden auf ihre Seite gezogen.

Als Teilerfolg verbucht der StuRa, dass der Senat erstmals ausgiebig über den Antrag beraten habe und sie ihre Argumente vorbringen konnten. Eine Anwältin habe ihnen geholfen, dafür eine Sondersitzung durchzusetzen. Die Kritik des StuRa an Mietzner ist umfassend: Er sei „weder fachlich und strategisch noch persönlich für das Amt des Rektors geeignet“, hieß es in der Abstimmungsvorlage. Der Wirtschaftsprofessor Mietzner, der die HTWK seit Oktober 2019 leitet, empfand das Ansinnen als „einen Tiefpunkt im Verhalten des StuRa gegenüber dem Rektorat“, das seit Beginn seiner Amtszeit von „offenen Anfeindungen geprägt“ sei.

Umstritten: HTWK-Rektor Mark Mietzner. Quelle: André Kempner

Gleichwohl wollen es beide Seiten noch einmal miteinander versuchen. Tartakovskyy wird dem Senat ab April selbst angehören und kündigte an, dass der StuRa kritisch bleibe, man aber zugleich hoffe, „nun endlich Wege für ein konstruktives Miteinander geebnet zu haben.“ Mietzner wiederum appellierte, die HTWK „jetzt gemeinsam mit allen in einem zukunftsgerichteten, professionellen und lösungsorientierten Diskurs weiterzuentwickeln“.

Von Mathias Wöbking